Video : पानी में डूब रहा था नन्हा हाथी, देखिए मां ने किस तरह खुद को खतरे में डालकर बचाई जान

Wildlife Viral Video : कहते हैं कि धरती पर मां खुद भगवान का रूप होती है. वो आपको जन्म देती है, आपकी सुरक्षा करती है और ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको सलामत रखने के लिए अपनी जान की बाज़ी लगाने से पीछे नहीं हटती. मां चाहे इंसान की हो या फिर जानवर की, उसकी भावनाएं एक जैसी ही होती है. हाल ही में हाथी के बच्चे और उसकी मां का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बच्चे (elephant drowning in a pool) की सलामती के लिए अपनी जान खतरे में डालने से पीछे नहीं हटती.

सोशल मीडिया पर जानवरों और जंगल से जुड़े तमाम वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर हम कई बार सन्न रह जाते हैं. ये वीडियो भी ऐसा ही है. वीडियो में हथिनी जैसे ही बच्चे को डूबता हुआ देखकर तुरंत ही मां एक्शन में आ जाती है और उसे बचाने दौड़ पड़ती है. मां की बेचैनी और फिर बच्चे को किसी भी कीमत पर बाहर ले आने का ये वीडियो आपको भावुक कर देगा. आप वीडियो को देखकर अपनी मां के लिए प्यार से भर जाएंगे.

हथिनी ने बच्चे के लिए दांव पर लगाई जान

वायरल हो रहा वीडियो महज पचास सेकेंड का है. सियोल ग्रांड पार्क के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मादा हाथी और उसका बच्चा पूल में पानी पी रहे हैं, तभी अचानक बच्चा पूल के पानी में गिर जाता है. बच्चे को पानी में डूबता हुआ देखकर मां घबरा जाती है. इस नज़ारे को देखकर वहां मौजूद दूसरा हाथी भी दौड़ा चला आता है. छोटे बच्चे को बचाने के लिए दोनों बड़े हाथी एक साथ उसको बचाने के लिए तालाब में चले जाते हैं और काफी मशक्कत के बाद छोटे हाथी को निकालकर बाहर ले आते हैं.

In the Seoul zoo, two elephants rescued baby elephant drowned in the pool pic.twitter.com/zLbtm84EDV

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) August 13, 2022