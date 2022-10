भेड़ियों से बचकर निकल रहा था जंगली बैल, पीछे से आकर साथी ने ही धकेला मौत के मुंह में !

Bison and Herd of Wolves Clash: सोशल मीडिया पर रोज़ाना कुछ न कुछ वीडियो वायरल होते ही रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो दिलचस्प होते हैं तो कुछ वीडियो ऐसे ही होते हैं, जिन्हें देखकर आपको ज़िंदगी का सबक सीखने को मिल जाता है. एक ऐसा ही वीडियो (Wildlife Viral Video) इस वक्त जंगली बैलों और भेड़ियों का वायरल हो रहा है, जो ज़िंदगी की बड़ी सीख दे रहा है.

वायरल वीडियो में एक जंगली बैल भेड़ियों के झुंड के बीच घिरा हुआ नजर आता है. लेकिन उसका साथी अपनी जान बचाने के चक्कर में उसे मौत के मुंह में धकेल (Bison Pushes Its Friend to the Wolves) कर वहां से भाग जाता है. इस वीडियो को देखकर लोगों को ‘पीठ में छुरा घोंपने’वाली कहावत याद आ रही है. इंटरनेट पर इस क्लिप को लोगों को पसंद भी खूब किया है.

जान बचा रहे बैल का दुश्मन बना साथी

वायरल हो रहे वीडियो में भेड़ियों के झुंड को एक बाइसन यानि जंगली बैल के पीछे भागते हुए देखा जा सकता है. वे बैल का शिकार करने के लिए उससे दौड़ा रहे होते हैं और बैल भी अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा होता है. तभी यहां कुछ ऐसा होता है, जो दंग कर देता है. हैरान करने वाली बात ये है कि जंगली बैल की जान बच सकती थी, लेकिन पीछे से दौड़कर आए उसके ही साथी ने अपनी जान बचाने के लिए उसे भेड़ियों के सामने धकेल दिया. अब इस वीडियो को देखकर लोग बैल को दगाबाज़ कह रहे हैं.

लाखों लोगों ने देखा वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर @OTerrifying नाम के हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 3.7 मिलियन यानि 37 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा है और 79 हज़ार से भी ज्यादा लोग इसे पसंद कर चुके हैं. वीडियो पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी है.

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, बड़ा वाला जंगली बैल काफी बुजदिल निकला. वहीं, दूसरे यूजर का कहना है, पीठ में छुरा घोंपना किसे कहते हैं ये वीडियो उसका जीता जागता उदाहरण है. लोगों ने बड़े बैल की काफी आलोचना की है.

