Video: टाइगर करने जा रहा था बैल का शिकार, हिम्मत देखकर खुद ही उल्टे पांव भागा

Tiger and Bull Video : सोशल मीडिया पर रोज़ाना कोई न कोई वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से जो वीडियो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, वो जानवरों से जुड़े हुए होते हैं. चाहे वो जंगल का वीडियो (Wildlife Viral Series) हो या फिर किसी पालतू जानवर का, लोगों को इन्हें देखने में खासी दिलचस्पी रहती है. इस वक्त एक ऐसा ही वीडियो (Lion On Rooftop Video) वायरल हो रहा है, जिसमें शिकार की घात लगाए टाइगर को एक बैल डराकर भगा देता है.

जंगल में वही सर्वाइव कर सकता है, जो ताकतवर होता है. इस मामले में शेर, बाघ और ऐसे ताकतवर जानवरों का पलड़ा भारी रहते है. हालांकि कई बार हिम्मत के बल पर कम ताकतवर जानवर भी कमाल कर जाते हैं. वायरल वीडियो में एक बैल का शिकार करने के लिए बाघ लपकने को होता ही है कि बैल सामने से कुछ ऐसा करता है कि टाइगर कुछ समझ ही नहीं पाता. अगले ही पल वो वहां से कट लेने में ही भलाई समझता है.

बैल से डरकर भागा टाइगर

वायरल हो रहे वीडियो में एक टाइगर सड़क के किनारे से आ रहा है. तभी उसे सामने सड़क पर एक बैल आता हुआ दिख जाता है. बैल अपनी धुन में दौड़ा जा रहा है और टाइगर उसका शिकार करना चाहता है. इसी बीच बैल की नज़र जैसे ही टाइगर पर पड़ती है, वो उसे दौड़ा लेता है. बाघ को बैल से इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, ऐसे में वो वहां से तुरंत ही भाग लेता है.

Courage is found in unlikely places…

Bull scares away the tiger. This is not the behaviour apex predator that we know. Pressure of human presence is perhaps having a huge role.

WA fwd pic.twitter.com/6A4kx39yVc

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 30, 2022