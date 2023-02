Video: बिल्ली ने डॉगी से करवाई क्यूट बच्चे की मुलाकात, साथ मिलकर लगे निहारने, ऐसा नज़ारा बार-बार नहीं मिलता

सोशल मीडिया पर वाइल्ड लाइफ से जुड़े वीडियोज देखना लोगों को खूब पसंद होता है. सबसे ज्यादा लोकप्रियता के वीडिओज़ बार मिलती है सबसे ज्यादा पाले जाने वाले जानवरों में से एक होते हैं क्योंकि वो एहसानों के सबसे अच्छी दोस्त होती हैं तो दूसरा नंबर आता है बिल्ली का नंबर जो शरारती और अजंति होते हुए भी अपने मालिकों की चहेती होती है. लेकिन कुत्ते के बीच जिगरी यारी कम ही देखने को मिलती है. इस बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक बिल्ली जीवन के सबसे सुखद अनुभव को कुत्ते के साथ साझा करती दिखाई दीं.

ट्विटर के @buitengebieden पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक बिल्ली अपने नवजात से कुत्ते की मुलाकात करवाती देखी गई. फिर दोनों एक साथ बैठकर बड़े प्यार से नन्हे किटन को निहरते रहे. कुत्ते-बिल्ली के बीच ऐसी आत्मीयता कम ही देखने को मिलती है. लिहाज़ा आप भी इस वीडियो को मिस मत करिए. जिसे 1.03 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

कुत्ते को बच्चे से मिलवाती नज़र आई बिल्ली

वायरल वीडियो एक कुत्ते और बिल्ली की दोस्ती को साबित कर रहा है. अक्सर दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं, वहीं इस वीडियो में एक बिल्ली अपने डॉगी दोस्त को अपने नवजात बच्चे से मिलवाती नज़र आयीं. इस दौरान दोनों साथ बैठकर बच्चे को ऐसे निहारते रहे, मानों, वो दोनों बस उसकी मासूमियत और क्यूटनेस पर फिदा हो गए हों और बस एकटक उसे ही देखना चाहते हों. इस दौरान डॉगी और बिल्ली बच्चे को सहलाते-दुलारते दिखे.

Mommy introduces her kitten to the dog.. ☺️ pic.twitter.com/udxzicC4B2

— Buitengebieden (@buitengebieden) February 3, 2023