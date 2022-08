Video : मगरमच्छ ने हाथी के बच्चे पर किया हमला, फिर दलदल में शुरू हुआ दंगल !

Baby Elephant Caught by Crocodile : जंगल में अगर खुली हवा, घने जंगल और सुंदर वातावरण रहता है, तो यहां ज़िंदगी जीना आसान भी नहीं होता. जंगल में रहने वाले भांति-भांति के जानवरों की अपनी परेशानियां होती हैं. एक जानवर, दूसरे की जान का प्यासा तब तक रहता है, जब तक कि उसकी भूख शांत नहीं हो जाती. जंगल के संघर्ष से जुड़ा हुआ एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें हाथी और मगरमच्छ (Wildlife Viral Video) के बीच लड़ाई हो रही है.

मगरमच्छ और घड़ियाल पानी और दलदल में अपनी बादशाहत चलाते हैं. लदल का शिकारी मगरमच्छ जब किसी पर हमला करता है तो उससे बच पाना आसान नहीं होता. आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू (IAS officer Supriya Sahu) द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो में भी मगरमच्छ और हाथी के बीच की लड़ाई दिखी है. इस संघर्ष में नतीजा क्या हुआ, वो आप खुद ही वीडियो में देख लीजिए.

बच्चे पर आंच आई तो दौड़ी हथिनी

वायरल हो रहे वीडियो में मगरमच्छ के हाथ हाथी का एक बच्चा लग जाता है. वीडियो की शुरुआत एक मगरमच्छ के बच्चे के हाथी पर हमला करने के दृश्य से होती है. मगरमच्छ को बच्चे की सूंड को कसकर काटते हुए देखा जा सकता है. बच्चा उसे हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मगरमच्छ ने सूंढ़ को अच्छी तरह से दबोच रखा है और वो उसे छोड़ता नहीं. उसी वक्त बच्चे की मां आ जाती है और दलदल में उस जानवर पर तब तक हमला करती है जब तक कि वह बच्चे को छोड़ नहीं देता. वीडियो में मां का बच्चे के लिए प्यार एक बार फिर साबित करता है कि इंसान हो या जानवर, उनकी ममता एक जैसी होती है.

Mother elephant rescues baby elephant from the jaws of a crocodile. Elephants are Just Incredible 🐘

Credits – in the Video pic.twitter.com/Hf20e5WKau

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) July 30, 2022