Viral Video: मगरमच्छ के मुंह में चला ही गया था हिरण, फिर ऐसे दी मात, सदमे में आ गया दैत्य!

Deer Escaped from Crocodile Video: सोशल मीडिया पर यूं तो बहुत से वीडियो वायरल होते रहते हैं लेकिन जंगल से जुड़े हुए वीडियो लोगों को काफी पसंद आते हैं. अगर वीडियो शिकार का हो, तो लोगों का रोमांच और बढ़ जाता है. जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, उसमें भी ऐसा ही ज़बरदस्त संघर्ष दिख रहा है. यहां एक मगरमच्छ नदी में मौजूद हिरण को दबोच ही चुका था कि हिरण उसे मात दे देता है.

कहते हैं शेर अगर जंगल का राजा है तो मगरमच्छ दरिया का पर राज करता है. एक बार अगर कोई नदी या तालाब में घुस जाए और मगरमच्छ की नज़र में आ जाए तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है. उसके मजबूत जबड़े नदी के किनारे पानी पी रहे जानवर पर भी कहर बनकर टूट सकते हैं. इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है.

हिरण को दबोचने ही वाला था मगरमच्छ …

वायरल हो रहा वीडियो हिरण और मगरमच्छ का है. मगरमच्छ पानी पी रहे हिरण का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन हिरण की सतर्कता के आगे उसकी एक नहीं चलती. वह मगरमच्छ के हमले को ऐन वक्त पर भांप लेता है और अपनी जान बचा लेता है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि हिरण शांति से पानी पी रहा होता है, तभी अचानक मगरमच्छ निकलता है और उसे लगभग दबोच ही लेता है कि हिरण ज़ोरदार छलांग लगाते हुए उसके जबड़े से निकल जाता है. मगरमच्छ को यहां निराश होना पड़ गया.

about those reflexes .. pic.twitter.com/jxaBROubBw

— clips that go hard (@clipsthatgohard) May 5, 2023