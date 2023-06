सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े वीडियोज़ देखना खूब पसंद किया जाता है. उसमें भी कुत्ते तो सबसे ज्यादा पसंदीदा होते हैं. कुत्तों को घरेलू जानवरों में सबसे समझदार और इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त भी कहा जाता है. वो इंसानों के साथ सबसे आसानी से घुलमिल जाते हैं. उनकी खुशी और दुख सबकुछ जल्दी ही समझने लगते हैं. तालमेल बिठाने में उनका कोई सानी नहीं. इसका सबसे शानदार उदाहरण तब देखने को मिला जब एक डॉगी लड़की के साथ साथ-साथ रस्सी कूदते दिखाई दिया.

ट्विटर अकाउंट Stefano S. Magi पर शेयर एक वीडियो में बच्ची के साथ रस्सी कूद का खेल खेलते डॉगी को देखकर आप दंग रह जाएंगे. डॉगी बच्ची के साथ अपनी टाइमिंग इस कदर सेट करता है कि दोनों एक साथ चलते हैं और एक साथ जमीन पर पहुंचते हैं. जिसे देख लोग डॉगी की टाइमिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ‘अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रस्सी कूदती हुई बच्ची.

लड़की के साथ रस्सी कूदते डॉगी का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक लड़की अपने डॉगी के साथ रस्सी कूदती दिखाई दे रही है. दोनों की टाइमिंग और तालमेल इतना जबरदस्त था कि लड़की और डॉगी दोनों एक साथ उछलते और एक साथ उनके पांव जमीन पर पड़ते थे. जिसने भी डॉगी को लड़की के साथ रस्सी कूद का बेहतर तालमेल बिठाते देखा, वो दंग रह गया. फिर तो लोगों को इस डॉगी की समझ इतनी अच्छी लगी कि लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे.

A little girl jumps rope with her best friend

( 365fury. com ) pic.twitter.com/H67Au6RWcl

— Stefano S. Magi (@myworld2121) October 3, 2022