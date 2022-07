बेहद मस्तीखोर होते हैं कुत्ते, स्लाइड के साथ स्विमिंग के मज़े लेता नज़र आया

कुत्तों का इंसानों के साथ जबरदस्त रिश्ता होता है. सबसे अच्छे दोस्त, सबसे करीबी, वफादार, ख्याल रखने वाले होते हैं कुत्ते. बदल में उन्हें भी उनके मालिक अपने डॉग को परिवार के सदस्य की तरह प्यार औऱ दुलार देते हैं. उनकी ख्याल रखते हैं. उनकी ख्वाहिशों औऱ उनके शौक को पूरा करने का भी पूरा इंतज़ाम करते हैं ताकि उनके कुत्ते को कोई गम ना हो या फिर वो अपनी लाइफ फुल एंजॉय करे. तभी तो पालतू कुत्तों को एक से बढ़कर एक वीडियोज़ सामने आते हैं कि बस देखते ही रह जाएं.

ऐसा ही एक Wildlife viral video लोगों को खूब पसंद आ रहा है जहां एक कुत्ता स्लाइड के मज़े लेता दिखाई दे रहा है. स्लाइड के साथ ही वो पानी में छपाक मारकर स्विमिंग का भी टैलेंट दिखाने से बाज़ नहीं आया. ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर शेयर वीडियो को 18 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले. और करीब 49 हज़ार लाइक्स मिले.

स्लाइड करते डॉगी की मस्ती

जानवरों की दिनिया भी अजूब होती है. कहते को हैं तो इंसानों से अलग प्रजाति के, लेकिन अक्सर कोई न कोई जानवर कुछ ऐसा करता नज़र आ ही जाता है, जिससे लगने लगता है कि इंसानों और जानवरों की पसंद कितनी मिलने लगी है. यकीन न हो तो कुत्ते का वायरल वीडियो ही देख लीजिए, जहां बाकायदा स्लाइड पर चढ़कर फिसलता हुआ पूल में छपाक से जा गिरा डॉगी. पानी में जाकर भी उसका टशन कम नहीं था. वो पलटकर ऐसा लुक दे रहा था मानों एहसास करा रहा हो कि- देखा मैंने कितनी अच्छी स्लाइड कि, और अब देखो मेरी स्विमिंग.

