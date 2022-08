Video : हाथी ने लौटाया बच्चे का गिरा हुआ जूता, लोगों ने लुटाया गजराज पर प्यार

An Elephant Returns Child’s Shoe : सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो रोज़ाना वायरल होते रहते हैं. इनमें से जो वीडियो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, वो जानवरों से जुड़े हुए वीडियो हैं. खासतौर पर जब जानवर कोई समझदारी भरा काम करते हैं तो लोग उन पर खूब प्यार लुटाते हैं. इस वक्त वायरल हो रहे वीडियो में भी एक हाथी चिड़ियाघर में आए बच्चे के जूते (Elephant uses Trunk to Return Shoe Dropped by Child ) गिर जाने के बाद जो प्यार भरा काम करता है, वो लोगों का दिल जीत रहा है.

माता-पिता के साथ चिड़ियाघर जाने वाले बच्चे अक्सर जानवरों को देखकर खूब उत्साहित हो जाते हैं. वे उनके पास जाना चाहते हैं और कई बार जानवर भी बच्चों के साथ घुलना-मिलना चाहते हैं. हाल ही में चीन के चिड़ियाघर में एक बूढ़े हाथी ने बच्चे का जूता गिरने के बाद जो प्यारा सा जेस्चर दिखाया, वो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. बुजुर्ग हाथी ने किसी इंसान की तरह बच्चे को उसका जूता वापस किया.

बच्चे के जूते को हाथी ने वापस किया

वायरल हो रहे वीडियो में एक हाथी को चिड़ियाघर के अंदर देखा जा सकता है. इसी बीच चिड़ियाघर में विज़िटर के तौर पर पहुंचे हुए एक बच्चे का जूता हाथी के बाड़ के अंदर गिर जाता है. बच्चे को साथ लेकर आए अभिभावक हाथी को देखना चाहते थे, जिसकी वजह से गलती से बच्चे का जूता अंदर गिर गया. वहां मौजूद एक हाथी बड़ी ही शराफत से आगे आया और उसने अपनी सूंढ़ से बच्चे का जूता पकड़ा और वहां मौजूद लोगों को वापस कर दिया. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

This elephant was up to the… tusk 🐘 The animal returned a child’s shoe after it fell into its zoo enclosure in eastern China pic.twitter.com/5ZijYDjAY9

— NowThis (@nowthisnews) August 15, 2022