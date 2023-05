Video: 30 सेकंड में शिकार को पकड़ा और निगल गया! ड्रैगन का खौफनाक रूप, खड़े हो जाएंगे रोंगटे ...

Komodo Dragon Attack Video: आपने ड्रैगन और डायनासोर की कहानियां सुनी होंगी. डायनासोर से जुड़े हुए तमाम फैक्ट्स आज भी धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं लेकिन उसके सामने आने की कल्पना हम आज भी नहीं कर सकते हैं. अगर इस खौफ को आप महसूस करना चाहते हैं, तो ज़रा एक वीडियो देखिए, जो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है. लोगों ने इसे देखकर यहां तक कह डाला है कि डायनासोर खत्म नहीं हुए हैं.

आपने ये बात तो सुनी होगी कि चाहे ड्रैगन हों या डायनासोर, ये सभी छिपकलियों का ही विशाल और ताकतवर रूप हुआ करते थे. आज भी धरती की सबसे बड़ी छिपकली के तौर पर कोमोडो ड्रैगन का नाम आता है. ये अपने शिकार को लपकने में कुछ ही सेकंड्स लेता है और उसे संभलने का मौका भी नहीं देता.

30 सेकंड में किया शिकार का काम तमाम

वीडियो में एक कोमोडो ड्रैगन को बकरी का शिकार करते हुए देख सकते हैं. पहले वो एक छोटे से पत्थर के पीछे छिपकर शिकार पर घात लगाए हुए था. पास में घास चर रही बकरी उसके निशाने पर थी. फिर वो अचानक बकरी की तरफ आता है और जब तक वो कुछ समझ पाती, तब तक तो कोमोडो उसे लपक लेता है. वह अपने बड़े से जबड़े से बकरी को इस तरह जकड़ लेता है कि वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती और वो कुछ ही सेकंड में वो बकरी को पूरा का पूरा ही निगल जाता है.

Only 30 seconds for the komodo dragon to hunt and swallow its prey pic.twitter.com/QuwdkjroF1

— Terrifying Nature (@TerrifyingNatur) May 23, 2023