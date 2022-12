Watch Video: जिराफ का शिकार करने चली थी शेरनी, ऐसी पड़ी लात कि पलटकर नहीं आई!

Lioness tries to hunt giraffe: जंगल के सबसे ताकवर जानवर (Lion King) की नज़र में अगर कोई शिकार आ जाए, तो समझो उसका धरती से समय बस खत्म ही होने वाला है. हालांकि कुछ जानवर (Lion and Giraffe Viral Video) ऐसे भी होते हैं, जो अपनी हिम्मत और हौसले से शेर (Lioness attack on giraffe) के चंगुल से भी बच निकलते हैं. इस वक्त जिराफ और शेरनी का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हिम्मती जिराफ शेरनी को भी चुनौती देता नज़र आ रहा है.

इस बेहद खौफनाक नज़ारे को देखकर आपका दिल ज़ोर से धड़कने लगेगा. आप जानने को बेचैन हो उठेंगे कि आखिर शेरनी के खूंखार मूड से जिराफ खुद की रक्षा कैसे कर पाएगा. जिराफ का शिकार करके शेरनी अपना पेट भरने के लिए सोच रही थी, लेकिन जिराफ ने न सिर्फ उसके पेट पर लात मार दी बल्कि शेरनी को सबक भी सिखा दिया. ये वीडियो जंगल में सिर उठाकर जीने वालों की जीत का मैसेज दे रहा है.

शेरनी को मारी जिराफ ने लात

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शेरनी शिकार के लिए जंगल में भटक रही होती है. इसी बीच उसे अपने सामने एक परफेक्ट शिकार नज़र आता है. उसकी नजर वहां टहलते जिराफ पर पड़ती है और उसे पकड़ने में जुट जाती है. घात लगाकर शेरनी, जिराफ पर उछलकर अटैक करती है लेकिन शेरनी को देखने के बाद भी जिराफ अपनी हिम्मत नहीं हारती है. वो शेरनी को एक बाद एक कई लातें मारती है. उसके वार से आखिरकार शेरनी बुरी तरह से घायल हो जाती है और वो जिराफ को सामने देखकर भी शिकार नहीं कर पाती.

जिराफ की हिम्मत के आगे शेर होते हैं पस्त

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर animalcoterie नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर अपलोड किया गया है. वीडियो को 38 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. ऐसा पहली बार नहीं है जब शेरों को जिराफ की हिम्मत के आगे खुद को सरेंडर करना पड़ा हो. इससे पहले भी एक बार एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें 6 शेर मिलकर एक जिराफ का शिकार करना चाहते थे, लेकिन जिराफ ने हिम्मत नहीं हारी और शेरों को पीछे हटना पड़ा.

