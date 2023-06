कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अलग-अलग प्रजाति के होकर भी एक दूसरे से बेहद लगाव रखते हैं. उनकी दोस्ती बाकी सबके लिए मिसाल बन जाती है. ऐसे न जाने कितने ही वीडियोज़ सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं. जहां जानवरों के बीच की बॉन्डिंग और प्यार और मेल मिलाप हर किसी का दिल जीत लेता है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां हिप्पो और जिराफ की दोस्ती देख दिल को सुकून मिलेगा.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर शेयर वीडियो में हिप्पो और जिराफ को एक दूसरे से दोस्ती निभाते देख आपको बहुत अच्छा लगेगा. वीडियो में दिख रहा है कि नन्हा हिप्पो जिराफ से मिलने उसके बाड़े में पहुंचता है, फिर बेहद करीब जाकर अपना सिर सहलाने के लिए आगे कर देता है. वीडियो को देखकर लोगों ने एनिमेटेड फ़िल्म Madagascar prequel की तुलना की.

छोटे हिप्पो और लंबे जिराफ की क्यूट दोस्ती

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक नन्हा हिप्पो और जिराफ की दोस्ती देखने को मिलेगी. ज़ू में एक छोटा हिप्पो अपने दोस्त जिराफ को ढूंढ़ते हुए उसके बाड़े में जा पहुंचता है. जहां दोनों एक दूसरे को देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन दोनों के कद काठी में जमीन और आसमान जैसा अंतर है. लिहाजा दोनों को एक दूसरे के करीब आकर दुलार दिखाने में मुश्किल आ रही थी. हिप्पो बेहद छोटा था और जिराफ की गर्दन काफी ऊंची. लिहाज़ा इस दूरी को कम करने के लिए हिप्पो ने धीरे धीरे खुद को आगे बढ़ाया और जिराफ ने भी अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर हिप्पो को दोस्ती भरा प्यार दिखाया, तो वीडियो ने यूज़र्स का भी दिल जीत लिया.

Something to brighten your day.. 😊

🎥 IG: joey.senior pic.twitter.com/zuCtneCFcv

— Buitengebieden (@buitengebieden) October 21, 2022