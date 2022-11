घड़ियाल पर शर्ट डालकर काबू कर रहा था शख्स, फिर जो हुआ, वो बेहद खतरनाक था ...

Man Tried To Control An Alligator With Shirt: दुनिया के कई देश ऐसे हैं, जहां आज भी ग्रामीण इलाकों में जंगली और खतरनाक जानवर आसानी से पहुंच जाते हैं. ऐसे ही देशों में शुमार है ऑस्ट्रेलिया भी. ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कई इलाकों में लोगों का सामना कभी अजगर, कभी भालू तो कभी मगरमच्छ या घड़ियाल से हो जाता है. ऐसे में इन्हें भगाने के लिए लोग कुछ ऐसे अजीबोगरीब तरीके अपनाते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाएं. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है.

खौफनाक वीडियो (Scary Video) में एक शख्स घड़ियाल को शर्ट के ज़रिये घड़ियाल को काबू करते हुए देखा जा सकता है. हालांकि अगले ही पल घड़ियाल शख्स के साथ जो करता है, वो किसी को भी दहलाकर रख देगा. रेडिट पर शेयर किया गया ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें शख्स काफी तेज़ और शातिर घड़ियाल को शर्ट डालकर काबू करने की कोशिश कर रहा है.

बुजुर्ग शख्स की ट्रिक हुई बुरी तरह फेल

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एस बुजुर्ग शख्स घड़ियाल को ट्रैप करने के लिए एक शर्ट का इस्तेमाल कर रहा है. आपको ये अजीब लगेगा लेकिन शख्स बहुत ही आत्मविश्वास से उसके ऊपर शर्ट डालता है और फिर उसकी पीठ की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है. हालांकि घड़ियाल बुजुर्ग शख्स से ज्यादा चतुर निकलता है और वो धीरे से पीछे आकर उस पर हमला करने लगता है. एक बार तो वे बुजुर्ग के हाथ को मुंह में ले भी लेता है, लेकिन फिर भी काटता नहीं.

लोग वीडियो देखकर हुए हक्के-बक्के

वीडियो को रेडिट पर शेयर किया गया है, जिसे लोगों ने खूब देखा है. उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये आदमी शर्ट के ज़रिये घड़ियाल को कैसे काबू करने वाला था? एक यूज़र ने लिखा – जिस तरह उसने शर्ट फेंकी थी, मुझे लगा उसे कोई ट्रिक आती है. वहीं एक अन्य यूज़र ने कहा कि निश्चित तौर पर इनकी किस्मत थी, वरना इनका हाथ या पांव कट चुका होता.

