मां से बड़ा योद्धा नहीं ! बच्चे को लगभग ले गया था सियार, तभी हिरनी ने पलट दी बाज़ी ...

कहा जाता है कि मां और बच्चे का एक अलग ही रिश्ता होता है. प्यार तो बच्चे से सभी करते हैं लेकिन जब बात उस पर किसी तरह की मुसीबत की आए तो मां आगे-पीछे सोचे बिना ही बच्चे को बचाने के लिए कूद पड़ती है. ये भावना इंसानों और जानवरों में एक जैसी ही होती है. तभी तो आप जंगल के ऐसे कई वीडियो देख सकते हैं, जिसमें बच्चे को बचाने के लिए मां किसी भी हद तक चली जाती है. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है.

बच्चों की हिफाजत मां की ही ज़िम्मेदारी होती है, जब तक कि वो अपना भला-बुरा जानने लायक न हो जाएं. अगर बात जंगल की ज़िंदगी से जुड़ी करें तो यहां ये काम ज़रा और मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे कमज़ोर होते हैं और शिकारी हर तरफ घूमते रहते हैं. ऐसे में मां को इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ता है कि बच्चे पर किसी शिकारी की बुरी नज़र न पड़ जाए.

हिरण के बच्चे पर झपटा सियार

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जंगली सियार छोटे से हिरण को देखते ही उसका शिकार करने के लिए लपक पड़ता है. वो बच्चे को लगभग लेकर चला ही गया था कि हिरण की मां उसे देख लेती है तो उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है. वो सियार से भिड़ जाती है और दोनों के बीच बच्चे को लेकर खूब छीना-झपटी होती है. सियार उसे छोड़ना नहीं चाहता और मां उसे ले जाने नहीं देती. 47 सेकंड के इस वीडियो में आप देखेंगे कि मां जांबाज तरीके से जंगली सियार को वहां से खदेड़कर बच्चे को बचा लेती है.

A coyote has almost hunted down a fawn, but the scene quickly takes a different turn, as the fawn’s mother catches up and intercepts, refusing to let nature take its anticipated course

