Video: भालू ने किया योगा तो लोग बोले- अब मिलेगी निरोगी काया, जानवर को सेहत के लिए सतर्क देख लोगों ने की तारीफ

सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफार्म है जिसपर दिख रहे वीडियोज आपका मूड चेंज कर देते हैं. थकान तनाव को झट से दूर कर देते हैं. अगर आप वाइल्डलाइफ प्रेमी या एनीमल लवर हैं तो फिर ये आपके लिए बेस्ट प्लेस है. जहां आप घर में बैठे बैठे तसल्ली से जानवरों से जुड़े तमाम वीडियो और उनके एक्शन देख कर लुत्फ उठा सकते हैं. यहां जानवरों की एक से एक बेहतरीन वीडियोज देखने को मिलते हैं. जैसे इस भालू को ही ले लीजिए, जिसने योगाएक्शन करके लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया .

ट्विटर पर आईएफएस गीतांजली साहू ने एक भालू का वीडियो शेयर किया जिसमें वो जानवर स्ट्रेचिंग करता दिखाई दे रहा है. भालू को योगा करते देख लोगों ने कहा योग करेगा निरोग भालू का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसे देखना लोगों को इतना पसंद आया क्यों लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Warm up stretches to start the day #morning pic.twitter.com/AkU0FDuaaz

— Geethanjali K (@Geethanjali_IFS) February 17, 2023