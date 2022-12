जंगल में जा रहे शख्स की गाड़ी में कूद पड़ा चीता, Video देखकर दंग हुए लोग!

Wildlife Viral Video: सोशल मीडिया पर आपने तरह-तरह के वीडियो देखे होंगे लेकिन हर वीडियो को लोग पसंद नहीं करते हैं और देखकर आगे बढ़ जाते हैं. फिर भी जो वीडियो सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, वो जानवरों से जुड़े हुए वीडियो हैं, चाहे वो जंगल में रहते हों या फिर घर में. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चीता टूरिस्ट की गाड़ी में चढ़ जाता है. वीडियो देखकर लोग हैरान हो रहे हैं.

बहुत से लोगों को जानवरों को बेहद करीब से देखने का शौक होता है और इसके लिए जंगल सफारी से बेहतर ऑप्शन और कोई है ही नहीं. एक बार सोचिए अगर ऐसी ही सफारी के दौरान कोई जानकर अचानक गाड़ी के अंदर कूद आए, तो कया होगा? शायद हमारे प्राण हलक तक आ जाएंगे लेकिन वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा.

गाड़ी में कूदा चीता, बेखौफ रहा शख्स

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहा होता है. इसी बीच सामने से एक चीता आकर उसकी गाड़ी में कूदकर चढ़ जाता है. वीडियो देखने वाले इससे डर जाते हैं लेकिन हैरानी की बात ये है कि वो शख्स बेखौफ होकर चीते का वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है और उससे डरता नहीं है. दिलचस्प बात ये है कि इस दौरान चीता भी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और सिर्फ गाड़ी के अंदर की चीज़ें देखने के बाद वो चला जाता है. हालांकि देखने वाले इस शख्स की हिम्मत देखकर दंग रह गए हैं.

A man on safari in Tanzania starts recording without any movement what is happenning

pic.twitter.com/AwVB0JUKUZ

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) December 11, 2022