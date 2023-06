Viral Video of Cheetah Welcome Tourist: सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो में जो सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, वो जंगली जानवरों के वीडियो होते हैं. उन्हें ज़िंदगी के लिए संघर्ष करते हुए देखकर लोग जीवन की सीख लेते हैं. कई बार ये वीडियो इतने ज्यादा तनाव भरे होते हैं कि आप अंत देखने के लिए बेकरार हो जाते हैं. हालांकि इस वक्त वायरल हो रहे वीडियो में कुछ अलग ही नज़ारा दिख रहा है.

अगर जंगल के कुछ खूंखार शिकारियों की बात की जाए तो कैट फैमिली के जानवरों का नाम सबसे ऊपर आता है. शेर, बाघ, तेंदुआ और चीता जैसे तमाम जानवर इतने तगड़े शिकारी होते हैं कि पलक झपकते ही अपने शिकार की जान ले लें. ऐसे में इन्हें देखते ही लोग खौफ में आ जाते हैं. पिछले दिनों शेर-शेरनी से एनकाउंटर के बाद एक फिर चीता से सैलानियों का सामना हो गया.

सफारी के दौरान मिला चीता

वायरल हो रहे वीडियो को नामीबिया का बताया जा रहा है. यहां पर्यटकों से भरी हुई सफारी जब जंगल के बीच में पहुंचती है, तो उनका सामना एक भूखे चीता से होजाता है. चीता उनकी गाड़ी की तरफ आ जाता है और उनकी ओर देखने लगता है. यूं तो चीता काफी खतरनाक होता है लेकिन यहां पर्यटक ही उसके साथ खेलने लगते हैं. दरअसल उनके हाथ नें मीट का टुकड़ा होता है. चीते को देखकर लोगों ने उससे ‘मियाउ-मियाउ’ बुलवाने की कोशिश की और खाने के लिए चीता उनसे फ्रेंडली हो गया.

These tourists on a safari had a close encounter with a hungry cheetah 🐆 pic.twitter.com/c62ODFlWaM

— NowThis (@nowthisnews) June 8, 2023