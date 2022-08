Video: बाघ के बच्चों को दुलारता नज़र आया चिम्पैंजी, लोग बोले- मासूम होता है बचपन !

Chimpanzee Cuddling Tiger Cubs Video : सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ अलग किस्म के वीडियो वायरल होते रहते हैं. किसी वीडियो को देखकर हम हैरानी से देखते रह जाते हैं तो कुछ वीडियो हमें गुदगुदाने वाले भी होते हैं. वहीं कुछ वीडियो ऐसे भी होता हैं, जिन्हें जंगल की दुनिया में फिल्माया (Wildlife Viral Video ) गया हो. इनमें जंगली जानवरों के उन पहलुओं को देखा जा सकता है, जिन्हें हम इंसान नहीं जानता है. एक ऐसा ही प्यारा सा वीडियो (Chimpanzee Feeding Tiger Cubs) इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इंसानों से सबसे मिलते-जुलते जानवर बंदर हैं और इनकी प्रजाति के चिम्पैंजी (Chimpanzee Loves Tiger Cubs Video) की हरकतें देखेंगे, तो ये बिल्कुल हमारी-आपकी तरह ही लगते हैं. इस वक्त चिम्पैंजी का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बाघ के बच्चों पर प्यार लुटाता हुआ दिख रहा है. इसे देखकर लोग इतने खुश हो रहे हैं कि उन्हें न सिर्फ इन बच्चों पर बल्कि चिम्पैंजी पर भी प्यार आ रहा है. इस मासूमियत भरे वीडियो को देखकर आप भी मुस्कुरा पड़ेंगे.

बाघ के बच्चों को प्यार करता चिम्पैंजी

वायरल हो रहे वीडियो में चिम्पैंजी जिस तरह बाघ के बच्चों को दुलारता हुआ दिख रहा है, वो आपको हैरान कर देगा. बिल्कुल इंसानों की तरह वो इन बच्चों से खेल रहा है और बच्चे भी उसका साथ पाकर बेहद खुश हैं. कभी वो बाघ के शावकों को चेहरे के पास लाकर उन्हें प्यार कर रहा है तो कभी उन्हें हाथों में उठाकर उनसे खेल रहा है. नन्हें शावक भी चिम्पैंजी के साथ खेलकर काफी खुश नज़र आ रहे हैं. इतना ही नहीं वो उन्हें बोतल से दूध भी पिला रहा है और फिर बच्चे उसके गले लगकर मां की तरह प्यार दे रहे हैं.

Sometimes you feel like your kids belong to a different species but you’re crazy about them nevertheless! 😊 pic.twitter.com/rD9IGohPQq

— anand mahindra (@anandmahindra) August 7, 2022