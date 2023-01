ये है असली 'लाइगर', डील-डौल देखकर छूट जाएंगे पसीने, बेहद खौफनाक है Video

Wildlife viral video of liger: सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो लोगों के काफी पसंद आते हैं. इन वीडियोज़ में या तो कुछ नई जानकारी होती है या फिर ये वीडियो हमें हंसाता-गुदगुदाता है. खासतौर पर और जंगली जानवरों से जुड़े हुए वीडियो की बात करें, तो लोगों को इनमें कुछ अलग ही लेवल की दिलचस्पी होती है. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है अनोखे जानवर लाइगर का.

वायरल हो रहे वीडियो में एक काफी खौफनाक जानवर दिख रहा है, जिसके बारे में जानकारी दी गई है कि ये लाइगर है. आपने अब तक लाइगर फिल्म का नाम सुना होगा लेकिन यहां असली लाइगर (Viral Video Of Real Liger) दिख रहा है. बहुत से लोगों ने इसे शायद सिर्फ फिल्म के टाइटल में ही सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए.

वीडियो में दिख रहा है लाइगर

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है एक शख्स बड़े से जानवर के साथ खेल रहा है. ये जानवर काफी भारी-भरकम है और उसका रंग लाइट ब्राउन है. इसका चेहरा किसी टाइगर की तरह लग रहा है लेकिन उसका डील-डौल बब्बर शेर से मिलता-जुलता दिख रहा है. इस मेल जानवर का नाम लाइगर है. वीडियो को सोशळ मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर Weird and Terrifying नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. शेयर करने के कुछ ही घंटों में इसे 13 लाख से भी ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.

Meet the Liger, a cross between a male lion and a female tiger. pic.twitter.com/pUysBskhL0

— Weird and Terrifying (@weirdterrifying) January 23, 2023