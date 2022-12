खाली पड़े घर में रेंगते दिखाई दिए हज़ारों बिच्छू, Viral Video देखकर कांप उठेगी रूह!

Scorpions Crawling in An Abandoned House: वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक और ज़हरीले जीव होते हैं, जिनके आसपास भी जाना मौत को दावत देना होता है. जैसे सांप का थोड़ा सा ज़हर भी इंसान को मौत की नींद सुला सकता है, वैसे ही बिच्छू का डंक किसी को भी दर्द के मारे तिलमिला देने के लिए काफी है. अगर बिच्छू ज्यादा ज़हरीला हुआ तो इंसान की मौत भी हो सकती है. यही वजह है कि इसे ज़हरीले और खतरनाक जीवों की कैटेगरी में रखा गया है.

यूं तो बिच्छू झुंड में कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार इनका पूरा का पूरा खानदान दिख जाता है. एक बिच्छू भी अगर सामने आ जाए तो इसके डंक और उससे होने वाले दर्द के बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बिच्छुओं से भरे हुए वीरान घर का वीडियो वायरल हो रहा है, जो 80 लाख से ज्यादा बार देखा गया है. आप भी इस नज़ारे को देखकर डर के मारे थरथरा उठेंगे.

सूने घर में बिच्छुओं ने बनाया डेरा

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक वीरान पड़े घर के अंदर बहुत से बिच्छू रेंगते हुए दिख रहे हैं. फर्श से लेकर घर की दीवारों तक पर बिच्छू मंडरा रहे हैं. हालांकि ये नज़ारा काफी नहीं है, जैसे ही कैमरा ज़रा आगे बढ़ता है और आपको दूसरे सेक्शन में भी बिच्छुों का ऐसा ही भंडार दिखाई देता है और तीसरे सेक्शन का हाल भी इससे कहीं कम नहीं होता है. इतने सारे बिच्छू एक साथ दिखना अपने आपमें अनोखा नज़ारा है. सांपों को ऐसे ढेर में फिर भी कुछ जगहों पर पाया जाता है, लेकिन बिच्छू इस तरह नहीं दिखते.

