Video : सफारी पर निकले थे सैलानी, रास्ते में आराम फरमाने लगा टाइगर !

सोशल मीडिया पर वायरल (Viral On Social Media) होने वाले वीडियो (Wildlife Viral Video) में ज्यादातर लोगों को जंगल और जंगली जानवरों से जुड़े हुए वीडियो पसंद आते हैं. ये बेहद नेचुरल होते हैं और इसके ज़रिये जानवरों की ज़िंदगी और उनके संघर्ष से जुड़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं. इस वक्त ऐसा ही वीडियो एक जंगल का वायरल हो रहा है, जिसमें घूमने वाले लोगों की गाड़ी के आगे एक टाइगर (Tiger Viral Video) आकर बैठ जाता है.

Wildlife Viral Series में आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें जंगल सफारी पर निकले कुछ लोग तब दंग रह गए जब उनकी जीप के सामने आकर टाइगर बैठ गया. वो तो अपने एरिया में आराम फरमा रहा था लेकिन लोगों की हवाइयां उड़ गईं. वीडियो को देखकर आप भी एक बार सहम जाएंगे कि अगर वाकई टाइगर सामने आ जाए तो क्या होगा ?

How deep we’ll enter into their home and life ..! 🐅#ResponsibleTourism #Wilderness #WildLife @ntca_india @susantananda3 pic.twitter.com/5Bd27bdtyS

— Surender Mehra IFS (@surenmehra) July 23, 2022