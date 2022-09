Video: सड़क पर मज़े से घूमता दिखता गेंडा, आस-पास के लोग बनाने लगे वीडियो

Unicorn Walking on Road Video: सोशल मीडिया पर आप रोज़ाना तरह-तरह के वीडियो देखते हैं. इन वीडियोज़ में जो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले वीडियो हैं – वे जंगली जानवरों और उनसे जुड़े हुए वीडियो होते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें एक जंगली जानवर को आप रिहायशी इलाके में आराम से टहलते हुए देख सकते हैं.

कुछ सबसे ज्यादा भारी-भरकम जानवरों में गेंडे का नाम भी शुमार है. गेंडे को आपने अब तक सिर्फ चिड़ियाघर या जंगल में ही घूमते हुए देखा होगा लेकिन वीडियो में ये आराम से रिहायशी इलाके या फिर यूं कहें बाज़ार में चहलकदमी करता हुआ नज़र आ रहा है. लोगों की नज़र जब उस पर पड़ी तो वे ये नज़ारा देखकर दंग रह गए.

बाज़ार में टहलता दिखा गेंडा

वायरल हो रहे वीडियो में आप एक भारी-भरकम गेंडे को आराम से रिहायशी इलाके में टहलते हुए देख सकते हैं. वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए या कुछ कहे बीच सड़क पर जा रहा है. वो बात अलग है कि आस-पास के लोग उसे देखकर शोर मचाने लगे. कुछ लोगों ने सड़क पर ही उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया. दिलचस्प बात ये है कि इतना विशालकाय जानवर होने के बाद भी गेंडे के आस-पास मौजूद लोग उसे छू भी रहे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कह रहा.

“Always be yourself, unless you can be a unicorn. Then always be a unicorn.”

From the street of Nepal.

As received pic.twitter.com/kjYeW3hFPR

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 25, 2022