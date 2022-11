बर्फ में उलटते-पलटते पांडा की मस्ती ने लूट ली महफिल, करोड़ों लोगों ने देखा Cute Video

Wildlife Viral Video: सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो हमें याद रह जाते हैं तो कुछ को देखकर हम आगे बढ़ जाते हैं. हालांकि कुछ वीडियो इतने प्यारे होते हैं कि हम उन्हें बार-बार रिप्ले करके देखना चाहते हैं. एक ऐसा ही प्यारा का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें बर्फ के बीच पांडा खूब मस्ती करते हुआ देखा जा रहा है.

जब जानवरों की बात आती है तो अलग-अलग लोगों की अलग-अलग पसंद होती है. हालांकि पांडा एक ऐसा क्यूट जानवर है जिसे हम जब भी देखें, प्यार आ ही जाता है. वायरल हो रहे वीडियो में एक पांडा को बर्फ में लुढ़क-लुढ़ककर खेलते हुए देखा जा सकता है. इस जानवर को बर्फ में मज़े से मस्ती करते देखकर आपके भी चेहरे पर एक प्यारी स्माइल आ जाएगी.

बर्फ में लुढ़कते पांडा का खेल

वायरल हो रहे वीडियो में एक पांडा को बर्फ में घूमते हुए दिखाया गया है. इस जानवर को बर्फ में अपने लिए घर बनाने के लिए बर्फ खोदते हुए भी देखा जा सकता है. वो जिस तरह के लुढ़क-लुढ़कर खेल रहा है और बर्फ में उलट-पलटकर मस्ती कर रहा है, उसे देखकर किसी का भी मूड लिफ्ट हो सकता है. पांडा उन प्यारे और नासमझ जानवरों में से है, जिनका जंगल में सर्वाइव करना ही अपने आपमें आश्चर्य है. लोग इस वीडियो को खूब प्यार दे रहे हैं. आप भी इसे ज़रूर देखिए.

Tian Tian woke up this morning to a lot of snow, and he was pretty excited about it. 🐼🌨 #blizzard2016 pic.twitter.com/GrhI9t1u7j

— National Zoo (@NationalZoo) January 23, 2016