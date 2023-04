Viral Video: जंगल घूमने निकले थे लोग, गुस्साये बाघ ने किया हमला, गुम हो गई सिट्टी-पिट्टी!

Tiger attacked on tourists: एक वक्त था जब जंगल ज्यादा थे और बस्तियां कम थीं. तब लोगों को जंगली जानवरों का खौफ हुआ करता था लेकिन अब ज़रा मामला उल्टा हो गया है. अब इंसानों की जनसंख्या ज्यादा हो चुकी है और लोग उनकी बस्तियां जंगलों तक फैल गई हैं. अब जंगलों में लोग सुकून लेने के लिए पहुंचते हैं लेकिन इस बात का ख्याल नहीं करते कि इससे वो उन जानवरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिनका वो घर है.

आमतौर पर जंगल सफारी के दौरान कुछ लोग आपकी सुरक्षा के लिए मौजूद होते हैं लेकिन अगर कहीं गलती से आपका सामने टाइगर या शेर से हो जाए तो सब जानते समझते हुए भी इंसान डर जाता है. वायरल हो रहे वीडियो में ऐसा ही कुछ हुआ एक ग्रुप के साथ, जो गया था सफारी के लिए लेकिन बाघ ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया. आप भी ये वीडियो ज़रूर देखिए.

गाड़ी देखकर गुस्साया बाघ दहाड़ा

वीडियो को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बताया जा रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि अपने इलाके में गाड़ियों की आवाजाही से बाघ भड़क जाता है. वो हरी-भरी झाड़ियों से दौड़कर आता है और गुस्से से गुर्राते हुए गाड़ी में बैठे पर्यटकों को धमकाने की कोशिश करता है. बाघ के हाव-भाव से साफ पता चलता है कि वो लोगों के आने से बिल्कुल खुश नहीं है. वो गाड़ी में बैठे पर्यटकों की ओर लपकने की कोशिश भी करता है और वहां चीख-पुकार मचने लग जाती है.

Striped monk gets irritated 😣

What will you do if at every designated hours people crash into your house as their matter of right? pic.twitter.com/4RDCVLWiRR

— Susanta Nanda (@susantananda3) April 26, 2023