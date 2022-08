Video : मां के साथ खेलते नज़र आए टाइगर कब्स, देखने वालों को आया प्यार !

Tigress Playing with Cubs Video: मां और बच्चे के बीच का प्यार ही ऐसा होता है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता. चाहे इंसान हों या फिर जानवर, उन्हें अपनी मां के पास जाकर जो राहत और सुकून मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता. खतरनाक से खतरनाक जानवर के बच्चों के साथ उनकी मां (Tiger Cubs Playing with Mother) की बॉन्डिंग देखकर आपका दिल पिघल जाएगा. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है बाघिन और उसके शावकों का, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

इंटरनेट पर अक्सर आपने ऐसे कई वीडियोज देखे होंगे, जिसमें जानवरों को मां का ममताभरा स्पर्श मिलते ही वो उनसे खेलने लगते हैं.. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल (Cub tries to scare tigress video) हो रहा है, जिसमें बाघिन के साथ उसके शावकों (Tiger Cubs) को देखा जा रहा है. यह वीडियो इतना प्यारा है कि आपको खतरनाक बाघिन नहीं बल्कि उसमें एक प्यारी मां नज़र आने लगेगी.

मां से खेलते बच्चों का प्यारा वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो पन्ना टाइगर रिजर्व (Panna Tiger Reserve) का है. जहां मां के साथ खेलते टाइगर के शावकों (Tiger Cubs) को देखा जा सकता है. वीडियो में मां को घेरे टाइगर के बच्चे उछल-कूद करते नजर आ रहे हैं और इस बीच मां भी बच्चों पर प्यार लुटाती नजर आ रही है. मां और बच्चों के बीच के स्नेह से भरा ये वीडियो बेहद प्यारा है. आप देख सकते हैं कि शावक अपनी मां के साथ कितने खुश हैं और उसके साथ ढेर सारी मस्ती भी कर रहे हैं. शावक चंचलता से भरे हैं जबकि मां धैर्य से उन्हें शैतानी करते देख रही है.

Cubs playing with mother in Panna Tiger Reserve. Kudos to our green warriors who with sheer dedication have revived the population from zero in last two decades!!@ntca @wildlife pic.twitter.com/eiaKfOHTU1

— Sanjeev Kumar Chadha (@Sanjeev76297504) August 4, 2022