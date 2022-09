Video: दो तेंदुओं की खतरनाक लड़ाई, एक तो डर के मारे में नारियल के पेड़ पर लटका रहा !

Leopards Fighting Video: कैट फैमिली में कुछ सबसे तेज़ तर्रा शिकारियों में से एक तेंदुआ भी होता है, जो जितनी फुर्ती से शिकार करता है, उतनी ही फुर्ती से उसे लेकर पेड़ पर भी चढ़ जाता है. हालांकि ये पेड़ नारियल का नहीं होता क्योंकि नारियल बहुत ही ऊंचा होता है. आम इंसान बड़ी ही मुश्किल से इस पर चढ़ पाते हैं और जानवरों को तो और भी ज्यादा दिक्कत होती है. हालांकि सोशल मीडिया पर इस वक्त जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक तेंदुए को नारियल के सीधे पेड़ पर चढे़ हुए देखा जा सकता है.

इस वक्त दो तेंदुओं की लड़ाई का एक खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को IFS सुशांत नंदा ने शेयर किया है, जो काफी आश्चर्यजनक है क्योंकि तेंदुए को नारियल के पेड़ पर चढ़ा आप पहली बार देखेंगे. वीडियो में आप एक नहीं बल्कि दोनों तेंदुओं को पेड़ पर चढ़ते देख सकते हैं. वीडियो को देखकर लोग हैरान हो रहे हैं और वे इस बात पर आश्चर्य जता रहे हैं तेंदुआ आखिर नारियल के पेड़ पर चढ़ा क्यों?

नारियल के पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ

वायरल हो रहे वीडियो में आप एक तेंदुए को पेड़ पर चढ़ते हुए देख सकते हैं. वो ऊपर की ओर जाकर लटक जाता है और मानो किसी का इंतज़ार करने लगता है. थोड़ा इंतज़ार करने के बाद तेंदुआ नीचे की तरफ उतरने लगता है. जैसे ही वो नीचे आता है, उस पर एक दूसरा तेंदुआ हमला बोल देता है और एक-दूसरे का पीछा करते हुए दोनों नारियल के पेड़ पर काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं. वीडियो को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे और खौफ के मारे दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी. वीडियो को आईएफएस ऑफिसर सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है और कैप्शन लिखा है- अगर आपको आश्चर्य हो रहा है कि तेंदुआ कैसे नारियल पर चढ़ा तो आप अंत देखिए.

If you wondered why the leopard climbed a coconut tree, see till the end pic.twitter.com/ArEe8XR5o6

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 18, 2022