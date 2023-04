Viral Video: डूबने लगा तो तेंदुए की पीठ पर जा बैठा कुत्ता, शिकारी की मदद से बचाई जान, IFS ने साझा किया वीडियो

कुत्ता बेहद घरेलू जानवर होता है. जिसका इँसानों के साथ गहरा रिश्ता हो चला है. ठीक इसके उलट तेंदुआ जैसा जानवर एक खूंखार शिकारी होता है जो जानवर ही नहीं इंसानों का शिकार भी आसानी से कर सकता है. ऐसे में जब कोई घरेलू जानवर शिकारी के पास आराम से बैठा नज़र आए, तो ताज्जुब होना लाजमी है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है जहाँ एक कुत्ता डरा सहमा सा है, लेकिन तेंदुए की पीठ पर आराम से बैठा भी है जो शायद किसी मुश्किल में फंसकर तेंदुए की शरण में जा बैठा है.

ट्विटर अकाउंट @surenmehra पर शेयर वीडियो में एक कुत्ता तेंदुए की पीठ पर दुबक कर बैठा नज़र आया. तेंदुए ने भी कुत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. असल में तेंदुआ और कुत्ते दोनों एक बोरवेल में गिरे थे और जान बचाने के लिए एक दूसरे के सहारे पड़े रहे. मामला ऊधमसिंह नगर के काशीपुर ज़िले का है. जहां कुंडा इलाके में बुधवार की सुबह ही एक तेंदुआ और कुत्ता गिर पड़े. दरअसल लेपर्ड कुत्ते शिकार के लिए उसे दौड़ा रहा था. इसी दौरान दोनों ही बोलवेल में गिर गए. जिसके बाद दुश्मनी भूलकर एक-दूसरे का सहारा बनते नज़र आए. वीडियो को 68 हज़ार से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं. जिसे IFS सुरेंदर मेहता ने साझा किया है.

A leopard and dog struggling for life together, It’s all about the instinct for survival in nature. 🐆 🐕

Animals safely came out ..#Survival #nature #wildlife

— Surender Mehra IFS (@surenmehra) April 6, 2023