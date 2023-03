भेड़िये को बचाने के लिए शख्स ने लगाई तरकीब, खुद की चिंता छोड़ की जानवर की मदद, दिल जीत रहा है नेकदिली का Video

जंगली जानवर खूंखार होते हुए भी कई बार ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं, कि उससे निकलने का रास्ता उन्हें नहीं समझ में आता. इंसानी दिमाग के आगे बेचारे कई बार मुश्किल में पड़ जाते हैं. कई बार जानवरों को फंसाने और पकड़ने के लिए इंसान जंगलों में ट्रैप बिछाने का काम करते हैं. ताकि जानवर उसमें फंस जाए और उसे पकड़ना आसान हो जाए. एक ऐसे ही एक जानवर तब राहत मिल गई जब एक मददगार ने उसे ट्रैप से आजाद करा दिया.

ट्विटर के @Gabriele_Corno पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया, जहां शख्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर खूंखार भेड़िये की जान बचाई. वायरल वीडियो में भेड़िया एक ट्रैप में फंसा नजर आया. जिसे देखते ही शख्स ने उसकी मदद की कोशिश की और बड़ी सूझ बूझ के साथ उसे ट्रैप से निकालने में कामयाब रहा शख्स की नेकदिली लोगों का दिल जीत रही है. इस वीडियो को 11 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

