बीमार बच्चों के चेहरे पर आ जाए खुशी... इसलिए सुपर हीरो बनकर आए खिड़की साफ करने वाले कर्मचारी

Viral News: बच्चे बेहद मासूम होते हैं. अगर वो बीमार पड़ जाए तो हर कोई परेशान हो जाता है. लिहाजा बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे इसके लिए कनाडा के एक हॉस्टिपल में अनोखा प्रयोग किया गया. खिड़की की सफाई करने वाले स्टाफ के ग्रुप ने बच्चों के अस्पताल में मरीज़ के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सुपरहीरो के ड्रेस में आए. ताकि बच्चे अपने फेवरेट कैरेक्टर को देख कर खुश हो जाए.

ट्विटर पर कई तस्वीरें अपलोड की गईं जहां माता-पिता अपने बच्चों को सुपरहीरो दिखाते हुए देखे गए. फोटो के साथ लिखा है कि हर साल, कनाडा के इस अस्पताल में विंडो क्लीनर सुपरहीरो के रूप में तैयार होते हैं.’

हल्क, थोर, स्पाइडर-मैन, बैटमैन और आयरन मैन के ड्रेस में ये सब तैयार हुए. तस्वीरों में, कई खिड़की सफाईकर्मी बच्चों के कमरे की खिड़कियों पर सुपरहीरो कैरेक्टर के रूप में देखे गए. उन्होंने बच्चों के साथ पोज देने के साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ाया. सफाई कंपनी के कर्मचारियों ने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला दिए.

Every year, window cleaners at this hospital in Canada dress up as superheroes.

This is the end result.

🇨🇦 ❤️ pic.twitter.com/Guobd3uNXV

— Goodable (@Goodable) September 29, 2022