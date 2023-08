अब तक गलत तरह से वाइन पी रहे थे आप, हर कोई करता है ये बड़ी गलती, एक्सपर्ट्स से जान लीजिए सही तरीका

शराब पीना एक बात है और उसके बारे में हर तरह की जानकारी होना दूसरी. बहुत से लोग जो शराब पीते हैं, वो उसके टाइप, या उससे जुड़ी छोटी-मोटी चीजों के बारे में गहराई से नहीं जानते होंगे. वाइन पीने के शौकीन लोग भी ऐसी ही गलती करते हैं. वो अक्सर वाइन की गहराइयों से परिचित नहीं होती हैं. अधिकतर लोग वाइन से जुड़ी दो-तीन बातों में उलझ जाते हैं और गलती कर देते हैं पर हाल ही में एक्सपर्ट्स ने वाइन के बारे में ऐसी बातें बताई हैं, जिसे हर किसी को जान लेना चाहिए, चाहे वो वाइन (Wine drinking mistakes) पीता हो या नहीं, क्योंकि इन्हें जानने के बाद आप लोगों के सामने जानकार कहलाएंगे.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार वाइन के एक ब्रांड, जॉय को बनाने वाले एक्सपर्ट्स (Expert advice on wine drinking) ने लोगों की कन्फ्यूजन को दूर किया है जो वाइन से जुड़ी होती है. वाइन एक्सपर्ट क्लेयर रेन ने लोगों की इन दुविधाओं को दूर किया है. सबसे पहले लोगों को हमेशा ये डाउट (How to drink wine) होता है कि जब वाइन को सर्व किया जाता है तो उसे कितनी मात्रा में सर्व किया जाए. एक्सपर्ट ने बताया कि वाइन को 175 एमएल तक सर्व करना चाहिए. यह मात्रा वाइन को तालू पर दबाव डाले बिना उसके स्वाद और सुगंध को निकालकर लाती है.

वाइन के गिलास और रंग का होता है महत्व

महिला ने बताया कि सही सर्व वाइन गिलास के आकार पर निर्भर होता है, जो डालने को प्रभावित कर सकता है. रेड वाइन गिलास आमतौर पर सफेद वाइन गिलास से बड़े होते हैं, जिससे थोड़ी बड़ी मात्रा में डालना संभव हो जाता है, जिसका अर्थ है कि स्वादिष्ट जामुन और मोटी चेरी के सभी स्वाद आपकी जीभ पर मेहसूस होंगे. स्टार्टर, डिनर और डेसर्ट के लिए भी वाइन गिलास का सिलेक्शन और फिर वाइन के रंग का भी चयन मायने रखता है.

वाइन पीते वक्त लोग क्या करते हैं गलती?

क्लेयर ने कहा कि यूं तो वाइन के गिलास और उसका रंग मायने रखता है, पर अगर कोई वाइन को एंजॉय करता है, तो फिर ये मायने नहीं रखता कि वो किस तरह, या किस गिलास में उसे पीता है. क्लेयर ने बताया कि वाइन पीने वाले लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं. उन्होंने कहा- वो वाइन पीते वक्त अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल लेते हैं. यदि आप शराब का आनंद लेने के बजाय अपने अंगूर के ज्ञान के बारे में चिंता करने में अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं. ‘सबसे बड़ी गलती’ के संबंध में क्लेयर ने कहा- जो लोग ये सोचते हैं कि वाइन पीने से पहले अंगूरों के बारे में ज्ञान, उसकी उत्पत्ति का ज्ञान, और अच्छा टेस्ट करने के लिए जरूरी चीजों का ज्ञान,…ये सभी चीजें लोगों के द्वारा की जाने वाली बड़ी गलतियों में से एक हैं.

