नन्हें कदमों से डॉगी को स्लाइड पर बिठाया, बच्चे की अपने पपी से प्यारी बॉन्डिंग ने जीता लोगों का दिल

इंसान और जानवरों में सबकुछ अलग होने के बाद एक अलग ही तरह की बॉन्डिंग देखने को मिल जाती है. जो जानवर एक बार घरेलू हो गए फिर तो उनके साथ फैमिली मेंबर की ही तरह रिश्ता जुड़ जाता है. उसमें भी बात अगर बच्चों को पालतू जानवर की करें तो उनकी दोस्ती के तो क्या ही कहने. उनमें तो भाई बहनों और गहरे दोस्तों वाला प्यार हो जाता है.

IPS दिपांशु काबरा ने ट्विटर पर एक ऐसा ही बेहद प्यारा सा वीडियो शेयर किया, जिसमें एक छोटा सा बच्चा स्लाइड पर खेलता है, लेकिन जैसे ही उसे अपना पपी दिखाई देता है बच्चा झट से उसे पकड़कर स्लाइड पर चढ़ाने लगा. पपी और बेबी की बॉन्डिग ने दिल जीत लिया. लाखों लोगों ने इस वीडियो को बेहद पसंद किया.

अपने डॉगी के लिए बच्चे ने छोड़ दिया फेवरेट स्लाइड

जानवरों और इंसानों की बीच ऐसा रिश्ता होता है जो बिना बोले भी दिल से दिल को जोड़ देता है. बेजुबान होते हुए भी जानवर अपना प्यार और वफादारी ज़ाहिर करना बखूबी जानते है ठीक वैसे ही अपने पेट्स को प्यार, सम्मान और महत्व देने में इंसान भी पीछे नहीं रहते. ट्विटर पर शेयर ताज़ा वीडियो इस अनाम रिश्ते को बखूबी बयां कर रहा है. जहां एक छोटा सा बच्चा जो खुद भी अभी अपने पैरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं हो पाया था, वो अपने छोटे स्लाइड पर खेल रहा था, लेकिन तभी उसका पपी दूर से आता दिखाई दे गया. फिर क्या था, जिस उम्र में बच्चे अपना स्पेस, खिलौना और झूले जैसी फेवरेट चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करते वहां बच्चे ने तुरंत पपी के लिए स्लाइड खाली कर दिया. फिर उसे पूरी मेहनत से उसे स्लाइड की सीढियों पर चढ़ाने की कोशिश करता नज़र आया.

Be the reason for someone’s happiness… pic.twitter.com/mkmITSKwt7

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) July 14, 2022