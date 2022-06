एक-दूसरे की मदद से पार कर ली ऊंचाई, टीम वर्क ही है सफलता की कुंजी, देखें वीडियो

साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा……. ये लाइनें भले ही एक फिल्म में गाई गई हो लेकिन इसके मायने एकदम सटीक है. यानि एक-दूसरे का साथ देने से, हर काम में एक से भले दो लोगों को जुट जाने से न सिर्फ काम आसान लगने लगता है बल्कि कम वक्त में ज्यादा काम निपटाया भी सकता है. एक साथ जुटकर काम करना सफलता की कुंजी भी मानी जाती है. जिसे साबित किया एक वीडियो ने, जहां टीम वर्क का गजब का कमाल देखने को मिला.

@TansuYegen के ट्विटर अकाउंट पर शेयर वीडियो में कुछ साथी एक दूसरे का साथ देकर सबको ऊंचाई को पार करने में मदद करते हैं. वीडियो में हर साथी ने एक दूसरे को इस से सपोर्ट किया है कि कठिन होते हुए भी ऊंची दीवार पार हो गई और सभी कामयाब रहे. इस इंसपिरेशनल वीडियो को 17 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

सफलता की कुंजी है मिलकर साथ निभाना

वीडियो में तीन लोग एक ऊंची दीवार पर चढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे पार करना कठिन था. ऐसे में तीनों साथियों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की और कमाल के आईडिया से एक-एककर तीनों ने एकदूसरे को ऊंची दीवार चढ़ने औऱ उसे पार करने में मदद देकर कामयाब कर दिया. वीडियो सबक सिखाने के लिए काफी है कि मिलकर काम करने से बड़ी से बड़ी मुश्किल कैसे आसानी से न सिर्फ पार की जा सकती है बल्कि कम से कम वक्त में हर काम को पूरा किया जा सकता है. इस तरीके से न सिर्फ काम आसान होता है बल्कि एक इंसान पर पड़ने वाला भार भी कम हो जाता है.

Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success…

