Woman Assaulted By Father in Law For Wearing Short Dress: हर घर और समाज में अपने-अपने नियम कायदे होते हैं. हालांकि वक्त बदलने के साथ-साथ लोगों की सोच काफी खुल चुकी है और कपड़ों जैसे विषय पर लोग ज्यादा टोका-टोकी नहीं करते हैं. ये सिर्फ अपने देश की बात नहीं है पड़ोसी देश चीन में भी एक ऐसी घटना घटी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है.

ये घटना चीन के सिचुआन प्रांत की है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक इस वक्त एक ससुर और बहू की कहानी चर्चा में है. ऑनलाइन पोस्ट हुए वीडियो में ससुर और बहू के बीच उसके कपड़ों को लेकर विवाद होता दिखाई दे रहा है. डायनिंग टेबल पर मौजूद इन लोगों के बीच थोड़ी ही देर बाद जो हुआ, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी.

हॉट पैंट देखकर भड़क गए ससुरजी

घटना इसी महीने की 12 तारीख की बताई जा रही है. महिला का सरनेम शु है और वो वडियो में हरे रंग के लंबी बाहों वाले टॉप और सफेद शॉर्ट्स में दिख रही है. उसके ससुर ने इन कपड़ों को लेकर बहुत को डांटा और कहा कि उसकी पैंट ज्यादा ही छोटी है. पड़ोसी इस तरह उसे देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा. महिला को ससुर का ये तरीका अच्छा नहीं लगा और उसने कहा कि कपड़े उसने अपने पैसे से खरीदे हैं और बात बढ़ती गई. भड़के ससुर को भी उसका ये तरीका अच्छा नहीं लगा और उन्होंने पहले तो उसके मुंह पर गर्म मूंगफली और फिर टेबल पर रखा सूप पलट दिया.

पुलिस तक पहुंचा मामला

दोनों के बीच बढ़ती हिंसा को देखकर महिला के बेटे ने उसे कमरे में बंद कर दिया क्योंकि दादाजी का गुस्सा बढ़ रहा था. इसी बीच महिला ने पुलिस को भी बुला लिया, जिसने साफ किया कि कपड़े से अगर शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. वहीं जब महिला ने अपने पति को ये बात बताई, तो उसने अपने पिताजी का पक्ष लिया. हालात ये हैं कि अब बात तलाक तक जा पहुंची है.

