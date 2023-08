Viral Video: लड़की ने लिया गोद, तो पैर से चिपककर प्यार करने लगा कुत्ता! बिना कुछ बोले किया धन्यवाद

जानवर भले ही बेजुबान हों, पर उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं, वो भी प्यार कर सकते हैं और उनको भी दुख के साथ खुशी का एहसास होता है. पर इंसान कई बार उनकी अनकही जुबान को समझ नहीं पाते. अगर हम समझ पाते तो जानते कि वो भी कई बार उन इंसानों को धन्यवाद कहते हैं, जो उनसे प्यार करते हैं. इन दिनों एक कुत्ते का वीडियो वायरल (Dog thank woman adopting him video) हो रहा है, जो बिना कुछ बोले ही अपना प्यार, अपनी मालकिन के प्रति जाहिर कर रहा है.

ट्विटर अकाउंट @1hakankapucu पर हाल ही में ये वीडियो (Dog emotional video) पोस्ट किया गया है जो आपको भावुक कर देगा. इस वीडियो में कुत्ते (Woman adopting dog viral video) की हरकतें देखकर आपकी आंखों से आंसू आ सकते हैं. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कुत्ता, महिला के पैरों से चिपका हुआ है. वीडियो के साथ दी गई जानकारी में बताया गया है कि कुत्ते को महिला ने गोद लिया है. वो अपनी नई मालकिन को दुर्बलता और गहरी कृतज्ञता दिखा रहा है जो एक निर्दोष जीव के गुण हैं.

It’s the initial moments of an adopted dog. Showing vulnerability & deep gratitude is the quality of an innocent. A kind deed can bring out the best. pic.twitter.com/ndYDxvTGXo

— Hakan Kapucu (@1hakankapucu) July 8, 2023