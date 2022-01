सुपरमार्केट में बच्चा खरीदने लगी महिला ! मां को ऑफर किए 3.75 करोड़

आमतौर पर लोग सुपरमार्केट में सामान की खरीददारी (Shopping in Supermarket) करने के लिए जाते हैं, लेकिन एक महिला ने शॉपिंग के दौरान कुछ ऐसा खरीदना चाहा, जो बाज़ार में नहीं बिकता. अधेड़ उम्र की इस महिला ने सुपरमार्केट में शॉपिंग करते वक्त एक मां से उसके बच्चे को खरीदना (Woman Trying to Buy Boy) चाहा. मां के मना करने के बाद भी महिला अपनी ज़िद पर अड़ी रही.

49 साल की रेबेका लेनेटे टेलर (Rebecca Lanette Taylor) नाम की महिला ने एक छोटे बच्चे को खरीदने के लिए पौने चार करोड़ रुपये की रकम उसकी मां को ऑफर की. ये घटना 13 जनवरी को अमेरिका के टेक्सस प्रांत (Texas, United States) में घटी. जहां रेबेका बिल देने की लाइन में खड़ी एक महिला के 1 साल के बच्चे को खरीदने की ज़िद पर अड़ गई.

मां से बच्चा खरीदने की ज़िद करने लगी

The Messenger के मुताबिक रेबेका ने जब बिल की लाइन में खड़े हुए एक महिला के हाथ में उसका सालभर का बच्चा देखा तो उसकी तारीफ करने लगी. उसने कहा कि बच्चे के सुनहरे बाल और नीली आंखें बेहद सुंदर हैं और वे उसे कितने में बेचेगी? मां को लगा कि महिला बच्चे की तारीफ करते हुए ये मज़ाक कर रही है, लेकिन रेबेका ने उसे बच्चे की कीमत बताते हुए कहा कि वो इसके लिए उसे $250,000 यानि पौने 4 करोड़ रुपये से भी ज्यादा रकम देने को तैयार है. ये सुनकर बच्चे की मां के होश उड़ गए.

अजीबोगरीब व्यवहार से डरी मां

इतना ही नहीं जब मां ने मना किया तो महिला उसके पीछे-पीछे पार्किंग तक चली गई और उसे देखकर चिल्लाती रही कि वो बच्चे के लिए करीब 10 करोड़ की रकम भी देने को तैयार है. वो उसे बच्चा बेच दे वरना बच्चे को वो किसी भी तरह ले ही लेगी. घटना के बाद डरी मां ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में की और उन्होंने 18 जनवरी को रेबेका को हिरासत में ले लिया गया. उस पर बच्चे को खरीदने और बेचने संबंधी धाराएं लगाई गई हैं.

