बीच फ्लाइट में अचानक महिला ने उठा लिए कपड़े, पालतू बिल्ली को पिलाने लगी दूध!

दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपने पालतू जानवर को बच्चे की तरह मानते हैं. उनकी देखभाल कारण, उनको दुलार करने का तरीका किसी बच्चे जैसा ही होता है. लेकिन अगर कोई अपने पालतू जानवर को छाती का दूध पिलाने लगे तो? ये तो वाकई कुछ ज्यादा ही हो जाएगा. लेकिन अमेरिका एयरलाइन की फ्लाइट में ऐसा ही कुछ नजर आया. इसमें ट्रेवल कर रही एक महिला अचानक अपनी पालतू बिल्ली को ब्रेस्टफीड (Woman Breastfeeds Cat) करवाने लगी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक़, घटना डेल्टा एयरलाइन के न्यूयॉर्क से एटलांटा के रूट वाली फ्लाइट में हुई. इस प्लेन से ट्रेवल कर रही महिला ने सबके सामने ही अपनी पालतू बिल्ली को ब्रेस्टफीड करवाने लगी. ये देखकर पैसेंजर्स ने उसकी शिकायत कर दी. केबिन क्रू के वार्निंग के बाद भी महिला नहीं रुकी. अब इस मामले की जांच शुरू हो गई है.

सोशल मीडिया पर इस घटना की एक तस्वीर वायरल हो रही है. ये तस्वीर रेडिट से लेकर ट्विटर पर शेयर की गई. इसमें कॉकपिट से प्लेन में भेजा गया एक मैसेज है जिसमें इस घटना का जिक्र किया गया है. मैसेज में लिखा था कि सीट नंबर 13 A पर बैठी महिला अपनी बिल्ली को ब्रेस्टफीड करवा रही है. मना करने के बाद भी वो ऐसा करना नहीं छोड़ रही. इसका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है.

I saw this on Reddit today. It’s an a ACARS in-flight message from the cockpit to the ground.

Also, civilization had a good run. pic.twitter.com/AjQhIaE80H

— Rick Wilson (@TheRickWilson) November 24, 2021