मोर लेकर फ्लाइट में घुसी महिला, पपी की तरह गोद में बिठाकर किया सफर, दंग कर देगा वीडियो!

आपने लोगों ने गोद में पपीज़ को लेकर सफर करते हुए फिर भी देखा होगा लेकिन शायद ही कभी किसी को मोर हाथ में लेकर फ्लाइट में सफर करते हुए देखा हो. पहली बात तो ये कि मोर एक पक्षी है और दूसरी बात ये कि उसे लेकर यात्री विमान में सफर करना भी कोई सामान्य बात नहीं है. हालांकि एक महिला को ऐसा करते हुए देखा गया और इसका वीडियो वायरल हो गया.

वीडियो को यूं तो पुराना बताया जा रहा है लेकिन एक बार फिर से वायरल हो रहा है. आप इसमें महिला की हरकत को देखकर जरूर थोड़ा अजीब महसूस करेंगे लेकिन उसके लिए ये बिल्कुल सामान्य सी बात जान पड़ रही है. वो जिस तरह से अपने हाथ में मोर लेकर फ्लाइट के अंदर घुसती है और फिर अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है, वो देखकर आपको थोड़ी हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी.

मोर को गोद में बिठाकर सफर

वायरल हो रहे वीडियो को साल 2022 का बताया जा रहा है. वीडियो में मोर बिल्कुल ही शांत दिख रहा है और महिला उसे कुत्ते-बिल्ली जैसे किसी पेट की तरह अपनी गोद में लेकर आती है और फिर आराम से संभालकर बैठ जाती है. हां, इसके बाद मोर ज़रूर अपनी गर्दन उठाकर अपने आस-पास देखने की कोशिश कर रहा है. ये तो नहीं पता है कि वीडियो किस जगह का है लेकिन इसे देखकर आपके भी दिमाग में आएगा कि ये मानकों के खिलाफ है.

Bruh why is a peacock on the plane? 💀 pic.twitter.com/Sc8lGxynRj

— Wild content (@NoCapFights) August 14, 2023