बैठे-बैठे पत्थर बन जाती है महिला, शोरगुल सुनते ही दिमाग खो देता है शरीर पर से कंट्रोल!

52 Years Old Woman Can not Cross the Road: दुनिया में आपको अलग-अलग किस्म के लोग मिलेंगे, जिनकी अपनी खासियत है. कुछ लोग किसी भी चीज़ से नहीं डरते तो कुछ लोग इतनी छोटी-छोटी चीज़ से डरते हैं, जिसके बारे में सोचना भी सामान्य लोगों के लिए नामुमकिन है. ऐसी ही एक महिला के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसे सड़क पार करने से डर लगता है. हालत ये है कि महिला को लगता है कि अगर उसने सड़क पार की तो वो पत्थर बन जाएगी.

कनाडा की रहने वाली गायिका सेलिन डियॉन (Celine Dion) को एक अजीबोगरीब सिंड्रोम है, जिसकी वजह से वो कभी सड़क पार नहीं कर पातीं. उन्हें डर लगता है कि वो गिर पड़ेंगी क्योंकि उनकी मांसपेशियां जाम होकर उन्हें करीब-करीब पत्थर बना देती हैं. खुद सेलिन ने अपने फैंस को अपने स्टिफ पर्सन सिंड्रोम (Stiff Person Syndrome) के बारे में बताया है, जो 10 लाख में से किसी एक शख्स को होता है.

शोरगुल सुनते ही गिर पड़ती है महिला

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक सेलिन डियॉन (Celine Dion) की तरह ही केरन नाम की महिला भी जब-तब अपने शरीर पर से कंट्रोल खो देती है और लगभग पत्थर बन जाती है. स्टिफ पर्सन सिंड्रोम (Stiff Person Syndrome) में अगर कोई कूदने को भी कह दे, तो पीड़ित शख्स गिर पड़ेगा या फिर उसका शरीर और मांसपेशियां बिल्कुल जाम होने लगती हैं. उन्हें 12 साल से ये दिक्कत है और इसकी शुरुआत पीठदर्द से हुई थी. फिर धीरे-धीरे वो रोबेटिक महसूस करने लगती थीं. 5 साल पहले उन्हें अपने SPS सिंड्रोम के बारे में पता चला, वहीं 3 साल पहले अपना घर शिफ्ट करते वक्त उन्हें एहसास हुआ कि कभी भी पत्थर की तरह जाम हो सकती हैं.

कनाडा की रहने वाली गायिका सेलिन डियॉन (Celine Dion) को भी ये अजीबोगरीब सिंड्रोम है. (Credit- Celine Dion)

क्या होता है Stiff Person Syndrome?

केरन अस्पताल पहुंचीं तो न्यूरोलॉजिस्ट ने उन्हें कुछ खास टेस्ट कराने के लिए कहा और फिर उन्हें पता चला कि किस तरह उनके मस्तिष्क का कंट्रोल उनकी मांसपेशियों से छूट जाता है और वो परेशानी में पड़ जाती हैं. उनके लिए सिर्फ सड़क क्रॉस करना ही नहीं जूते-मोज़े पहनना और कई बार खाना बनाना भी मुश्किल होता है. उनकी रोज़ाना की ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रह गई है. कई बार वे बैठे-बैठे ही जाम हो जाती हैं और उठ नहीं पातीं.

