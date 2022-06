कुत्ते-बिल्लियों के भी दिल की बात जान लेती है महिला, अनोखे हुनर से कर रही है 60 लाख से भी ज्यादा कमाई !

Woman Works as Animal Whisperer : निकी वास्कोनेज़ (Nikki Vasconez) नाम की महिला ने अपनी 58 लाख रुपये की नौकरी छोड़कर जानवरों से बात करने का अनोखा करियर अपना लिया. अब उनके पास महीनों तक सेशन की डेट खाली नहीं रहतीं.

Woman Works as Animal Whisperer : जो भी अपने घर में पेट्स को पालकर रखते हैं, वे चाहते हैं कि उनका बॉन्ड अपने पाले हुए जानवर से खूब मजबूत रहे. इसके लिए वे बाकी सब करते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि वे अपने प्यारे पेट के दिल की बात समझ नहीं पाते क्योंकि उसे बोलना नहीं आता. ऐसे में मदद करते हैं वो लोग, जिनके पास जानवरों के दिल की बात (Woman Can Speak to Animals) समझने की अनोखी कला होती है. इन्हें ही प्रोफेशनल एनिमल विस्परर्स कहा जाता है.

अमेरिका के फिलाडेल्फिया में रहने वाली निकी वास्कोनेज़ (Nikki Vasconez) नाम की महिला के पास भी ऐसी ही कला है, जो उन्हें खासा मशहूर कर रही है. कभी वकील रहीं निकी को अब लोग बेजुबानों के दिल की बात समझने वाला प्रोफेशनल थेरेपिस्ट मानते हैं. उन्हें पशु मनोवैज्ञानिक के तौर पर अपना करियर शुरू कर दिया और वे आज पहले से ज्यादा सफल हैं.

साल 2020 से शुरू किया अनोखा करियर

33 साल की निकी वास्कोनेज़ (Nikki Vasconez) फुल टाइम प्रॉपर्टी लॉयर थीं और उन्हें अपने इस पेशे से £60,000 यानी करीब 58 लाख रुपये/साल का पैकेज भी मिल रहा था. निकी ने खुद को जानवरों का मनोविज्ञान पढ़ने के लिए ट्रेन किया और फिर उन्हें इस काम में इतना मज़ा आने लगा कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर थेरेपी क्लीनिक खोल लिया. उन्होंने सितंबर, 2020 में अपना ये ड्रीम जॉब शुरू किया. उन्होंने इसका प्रचार भी सोशल मीडिया के ज़रिये ही किया और जल्दी ही लोग उनके पास आने लगे.

अपने काम से बेहद खुश हैं निकी

डेली स्टार के मुताबिक निकी अपनी नई जॉब से काफी खुश हैं. पहले उन्हें जहां लंबे वक्त तक काम करना पड़ता था और वे दुखी रहती थीं, वहीं अब उनकी ज़िंदगी खुशहाल है. अगले कुछ महीनों तक उनके पास इतनी बुकिंग्स हैं कि कमाई भी अच्छी है. निकी अपने एक सेशन के लिए 27 हज़ार रुपये चार्ज करती हैं. उन्होंने अपने काम की शुरुआत घर के पेट्स और यूं ही अजनबियों के पेट्स का मन पढ़ने से की और फिर वे प्रोफेशनल लेवल पर आ गईं. उनके पास 4000 लोगों की रिक्वेस्ट है कि वे उनके पेट्स से बात करें. वे ज़िंदा जानवरों के अलावा मरे हुए जानवरों को भी महसूस कर सकती हैं.

