Viral Video: 22 ज़हरीले सांप लेकर सफर पर निकली महिला, एयरपोर्ट पर बैग खुलते ही मची खलबली, दहशत में आए लोग

सांप बेहद जहरीली जीव माने जाते हैं. जिनसे दूर रहना ही बेहतर होता है. सात इंसानों के बीच रहने वाले जीव बिल्कुल नहीं होते. यही वजह है कि इन्हें देखते ही लोग दहशत में आ जाते हैं. सांप की हर प्रजाति जहरीली नहीं होती, लेकिन लेकिन उनकी पहचान हर किसी को नहीं होती. यही वजह है कि लोग सांपों से दूरी बनाए रखना चाहते हैं और अगर सामना हो जाए तो फौरन वन विभाग को सूचित कर उन्हें जंगल में पहुंचवाने का काम करना चाहते हैं. जहां एक सांप देखकर लोगों की हालत खराब हो जाती है वहीं एक महिला दर्जनभर से ज्यादा सांपों को साथ लेकर सफर पर निकलीं तो लोग हैरान रह गए.

चेन्नई एअरपोर्ट पर एक ऐसी महिला धरी गई, जो अपने सूटकेस में 22 जिंदा सांपों को लेकर सफर करने आई थी. चेकिंग में शक होते ही जैसे ही महिला का बैग खोला गया वहाँ मौजूद लोगों के होश उड़ गए एक दो नहीं बल्कि बैग के अंदर एक प्लास्टिक कंटेनर में बंद थे 22 जिंदा सांप. न्यूज़ एजेंसी @AHindinews ने अपने ऑफीशियल ट्विटर अकाउंट पर इस घटना का वीडियो साझा किया है.

#WATCH | Tamil Nadu: On 28th April, a female passenger who arrived from Kuala Lumpur by Flight No. AK13 was intercepted by Chennai Airport Customs. On examination of her checked-in baggage, 22 snakes of various species and a chameleon were found & seized under the Customs Act,… pic.twitter.com/tQCmdElZkm

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2023