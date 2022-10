दीवाली से पहले जान हथेली पर रखकर खिड़की साफ कर रही महिला, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!

Viral Video: दीवाली आने वाली है. जाहिर है दीवाली से पहले लोग अपने घरों की जमकर साफ-सफाई करते हैं. घर की पेंटिग्स से लेकर पर्दे और फिर लाइट्स हर चीज़ को लोग खास बनाना चाहते हैं. घर की सफाई का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देख कर आप हैरान रह जाएंगे. एक महिला अपनी जान हथेली पर रखकर घर की सफाई कर रही है.

इस वीडियो के एक-एक फ्रेम को देखकर आप सहम जाएंगे. इसे शेयर किया है पाकचिकपाक राजा बाबू नाम के एक यूजर ने. इस वीडियो को ट्विटर पर अपलोड किया गया. एक महिला खिड़की के शीशे के बाहरी हिस्से पर खड़ी होकर उसे साफ करने की कोशिश कर रही है. ऐसा लग रहा है कि इस महिला को जान की कोई परवाह नहीं है. खास बात ये है कि जिस खिड़की की सफाई हो रही है वो किसी बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर है. लेकिन वो बेफिक्र है. आप खुद ही इस वीडियो को देख लीजिए.

When appraisal is near and you feel the need to overachieve your targets. pic.twitter.com/9YA027WNuW

— Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) October 20, 2022