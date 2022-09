सो-सोकर महिला ने जगा ली अपनी किस्मत, सबसे लंबी नींद लेकर बनाया अनोखा रिकॉर्ड

पुरानी कहावत है जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है. लेकिन लगता है कि इस कहावत के मायने अब पुराने हो गए तभी तो सोने वाले अब हमेशा खोते नहीं है बल्कि जागने वालों से कहीं ज्यादा हासिल कर ले जाते हैं. एक महिला ने सोने में रिकॉर्ड ही बना डाला. फिर लाखों जीतकर मालामाल हो गई. हर वक्त सोना उसका फेवरेट काम था और अपने पसंदीदा काम में मिली चुनौती को पार करना उसके लिए मुश्किल नहीं था. लिहाजा उसने खुशी खुशी लंबी नींद लेने के चैलेंज को एक्सेप्ट कर जीत हासिल की.

भारत में पहली बार हुई स्लीपिंग कॉन्टेस्ट में त्रिपर्णा चक्रवर्ती नाम की लड़की विनर बनीं. सबसे लंबी नींद ले कर वो इंडियाज फर्स्ट स्लिप चैम्पियनशिप जीतने में कामयाब रही. सबसे ज्यादा देर तक गहरी नींद में सो कर त्रिपर्णा ने अनोखा रिकॉर्ड तो बनाया ही, साथ ही लाखों का इनाम भी जीता.

सबसे ज्यादा सो कर बनीं विजेता

विदेशों में ऐसा कई बार हो चुका है लेकिन भारत में ऐसा पहली बार था जब किसी स्लीपिंग कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया. दरअसल एक मैट्रेस कंपनी ने इंडियाज फर्स्ट स्लीप चैंपियनशिप का आयोजन किया था. जिसमें प्रतिभाग कर हुगली के श्रीरामपुर की रहने वाली त्रिपर्णा नाम की एक लड़की इस चैंपियनशिप की विनर बनी. लेकिन एक वक्त वो भी था जब त्रिपर्णा के हद से ज्यादा सोने से उनका परिवार और दोस्त बेहद परेशान रहते थे. मगर उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी की बुरी आदत 1 दिन उनका नाम रोशन कर जाएंगे. स्लीपिंग चैम्पियनशिप जीतने के बाद त्रिपर्णा को बतौर इनाम ₹5 लाख मिले. यानी सो सो कर उन्होंने अपनी किस्मत जगाई और मालामाल हो गयी.

#OpportunityMissed

Triparna Chakraborty, a 26-year-old from Kolkata was awarded India’s first sleep champion.

She slept 9 hours for 100 days and was rewarded with 5 lakhs in a competition organised by @WakefitCo. pic.twitter.com/XuvFuX4kuv

— mohanty (@altertwit) September 4, 2022