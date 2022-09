रेलवे ट्रैक पार कर रही थी महिला, 2 सेकंड में दो बार हुआ मौत से सामना, फिर भी बच गई जान, देखें वीडियो

VIRAL VIDEO: जाको राखे साइयां, मार सके न कोय… यानी जिसके साथ ईश्वर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. इस वीडियो को देख कर आप यहीं कहेंगे. रेलवे ट्रैक पार करते हुए कई बार लोग लापरवाही के चलते हादसे का शिकार हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो आए दिन आते रहते हैं. लेकिन आज जिस वीडियो की हम बात करने जा रहे हैं वो आपको हिला कर रख देगा. एक महिला ने रेलवे ट्रैक पार करते समय एक बार नहीं बल्कि दो सेकंड में दो बार मौत को मात दे दी.

ये वीडियो उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद का है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला प्लैटफॉर्म के सामने रेलवे ट्रैक पार कर रही है. जबकि सामने से एक ट्रेन आने वाली थी. लेकिन ऐसा लग रहा है कि महिला इससे अजान और बेखबर हो. अचानक इस महिला पर पास में ही खड़े रेलवे के एक स्टाफ की नजर गई. उन्होंने महिला को खींचकर बाहर निकाला. बड़ी मुश्किल से इस महिला को रेलवे ट्रैक से हटाया गया. लेकिन इसकी लापरवाही तो देखिए. महिला दोबारा ट्रैक की तरफ जाकर अपना सामान उठाने लगती है. तभी अचानक ट्रेन वहां से गई और महिला बाल-बाल बच गई.

Life saved once but risked again for water bottle.Lady was crossing track without using footover bridge & was unable to climb over the platform on the face approaching train in Shikohabad Station.Oir staff Welfare Inspector Sri Ram Swaroop Meena rushed towards her & saved the day pic.twitter.com/WGYsDonHtR

— J.Sanjay Kumar,IRTS (@Sanjay_IRTS) September 9, 2022