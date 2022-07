टिकटॉक ने छुड़वा दी लड़की की जमी-जमाई नौकरी, ज्यादा दिखावा पड़ गया भारी !

Woman Lost Job Due To TikTok : बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर फ्लॉन्ट करते हैं. उनकी इस हरकत से उनके फॉलोअर्स भले ही इम्प्रेस हो जाएं लेकिन इसमें रिस्क भी काफी होता है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक महिला अपनी सैलरी टिकटॉक पर डिस्कस (Woman Discussed Salary on TikTok) करने के थोड़े ही दिन बाद बेरोज़गार हो गई.

आमतौर पर लोग अपनी नौकरी और सैलरी के बारे में बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन लेक्सी लार्सन (Lexi Lorsan) नाम की इस महिला ने अपनी नई नौकरी को लेकर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने हाई सैलरी और जॉब पर्क्स के बारे में लोगों को बताया. ये वीडियो उनके लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला है, इसका अंदाज़ा लेक्सी को बिल्कुल नहीं था.

महिला अपनी सैलरी टिकटॉक पर डिस्कस (Woman Discussed Salary on TikTok) करने के थोड़े ही दिन बाद बेरोज़गार हो गई. (Credit- Instagram/@itslexilarson)

टिकटॉक पर लोगों को बताई तनख्वाह

जून में लेक्सी ने एक वीडियो शेयर करके अपनी नई नौकरी के बारे में बताया था. उन्होंनने कहा कि मार्केटिंग एजेंसी में उनकी सैलरी 56 लाख रुपये के आसपास थी. उन्होंने जब टेक इंडस्ट्री में एक नई नौकरी के लिए ट्राई किया तो उन्हें यहां लगभग 16 लाख बढ़ाकर पैकेज मिला और अब वे सालाना 72 लाख रुपये के पैकेज पर हायर की गई हैं. लेक्सी अमेरिका के डेनवर की रहने वाली हैं और वे स्पेंडिंग हैबिट्स पर बात कर रही थीं. उनका मामला तब बिगड़ना शुरू हुआ, जब कंपनी को उनका ये टिकटॉक वीडियो मिला. हालांकि लेक्सी ने इसे डिलीट भी किया, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी.

कंपनी ने दिखाया बाहर का रास्ता

यूएसए टुडे के मुताबिक लेक्सी ने खुद एक वीडियो में बताया कि उनकी कंपनी को सोशल मीडिया पर सैलरी डिसकस करना बिल्कुल रास नहीं आया और उन्होंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया. हालांकि कंपनी की ओर से कहा गया कि उन्होंने किसी सिक्योरिटी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. हायरिंग के 2 हफ्ते बाद निकाले जाने के बाद एक बार फिर से उन्हें पुरानी नौकरी पर बहाल कर लिया गया है. खुद लेक्सी ने वीडियो के ज़रिये इस बात की जानकारी दी.

