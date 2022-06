घर पर बैठकर फ्री में खाना चाहती थी लड़की, ब्वॉयफ्रेंड नहीं समझा तो किया डंप !

Woman Wants to Be Housewife : 21वीं सदी में आपने ज्यादातर महिलाओं को इस बात के लिए परेशान होते हुए सुना होगा कि उनके पार्टनर या ससुरालवाले पढ़ने-लिखने के बाद भी नौकरी नहीं करने देना चाहते. ज्यादातर लड़कियों को शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ देनी पड़ती है. हालांकि अमेरिका (United States News) में एक लड़की की अजीब दिक्कत थी. उसने अपने पार्टनर को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उसे सिर्फ हाउसवाइफ नहीं बनाना चाहता था.

ज्यादातर लोगों को ये बात अजीब लगेगी क्योंकि आजकल लड़कियां सेल्फ डिपेंड रहने के लिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नौकरी करना चाहती हैं. ऐसे में 22 साल की लिया (Leah Moilanen) की इच्छा अलग ही थी. वो पढ़-लिखकर कोई नौकरी नहीं करना चाहती थी. उसका ब्वॉयफ्रेंड समझ ही नहीं पाया कि गर्लफ्रेंड को हाई मेंटेनेंस हाउसवाइफ बनना पसंद है.

ब्वॉयफ्रेंड ने खर्चे नहीं उठाए, तो छोड़ दिया

22 साल की लिया खुद से एक साल बड़े एलन उरील (Alan Ureel) को डेट कर रही थी. पढ़ाई पूरी करने के बाद लिया ने वेट्रेस की नौकरी कर ली. नौकरी के कुछ ही महीने में उसे पता चल गया कि उसे ये नहीं करना है और सिर्फ ऐसे आदमी के साथ रहना चाहती है, जो उसके खर्चे उठाए. जब लिया का ब्वॉयफ्रेंड इस बात को नहीं समझ पाया तो उसने अपने पार्टनर को छोड़ दिया. हालांकि बाद में उन दोनों का पैचअप इसी बात पर हुआ, जब लड़के को गर्लफ्रेंड की अपेक्षाएं पता चलीं और दोनों ने शादी कर दी.

घर पर बैठकर मुफ्त खाने की चाहत

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक लिया खुद चाहती है कि उसका पार्टनर हमेशा उसके लिए डेटिंग पर कुर्सी खींचे और खाने का बिल पे करे. वो हमेशा अच्छे से तैयार रहना चाहती है. अमेरिका के मिशिगन की रहने वाली लिया खुद बताती है कि वो हफ्ते में दो बार डेट पर सज-धजकर जाना पसंद करती हैं और उन्हें घर पर ही हाउसवाइफ बनकर रहना पसंद है. हालांकि वे खाना बनाना पसंद करती हैं लेकिन वो चाहती हैं कि जब वो बाहर जाएं तो उनका सारा काम पार्टनर करे.

