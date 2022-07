लोगों को अपनी तोंद दिखा कर महीने के 10 लाख कमाती है महिला, खा-खाकर निकाला इतना बड़ा पेट

आज के समय में लोग अलग-अलग तरीके से पैसे कमाने लगे हैं. जब लॉकडाउन लगा, तो लोगों ने घर बैठे पैसे बनाने के कई ने और यूनिक तरीकों (Unique Way To Earn Money) को ढूंढ निकाला. इसमें से कुछ तरीके इतने अजीब हैं कि इनके बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते हैं. कुछ समय पहले एक महिला तब चर्चा में आई थी जब उसने बोतल में अपनी फार्ट बेचकर पैसे कमाए थे. लेकिन आज हम जिस महिला के बारे में बात कर रहे हैं, वो लोगों के साथ अपनी तोंद की तस्वीर शेयर कर पैसे (Woman Earns By Showing Huge Belly) कमा रही है.

इस जवान मां ने लोगों के साथ अपने पैसे कमाने के यूनिक तरीके को शेयर किया. इस महिला ने एडल्ट साइट ओनलीफैन पर अपना अकाउंट बना रखा है. इसपर ये महिला लोगों को अपने खाते हुए वीडियोज और तस्वीरें दिखाती है. इसे फीडेरिस्म किंक कहा जाता है. महिला को उसके फैन खाते हुए देखना पसंद करते हैं. साथ ही उसकी तोंद देखकर भी वो काफी खुश होते हैं.

कमा रही है लाखों

तीन बच्चों की मां का नाम एंटोनिया ग्रैहम है. वो तीन बच्चों की मां है. पहले लोग उसके मोटापे का मजाक उड़ाते थे. लेकिन अब इसी मोटापे से वो लाखों कमा रही है. सोशल मीडिया साइट टिकटोक के जरिये एंटोनिया ने सबसे पहले चर्चा पाई थी. वो इसपर अपने बड़े से पेट का वीडियो शेयर करती थी. इन वीडियोज को करोड़ों बार देखा जाता था. इसी से इंस्पायर होकर एंटोनिया ने एडल्ट साइट ओनली फैंस पर अपना अकाउंट बनाया. अब कई लोग उसके खाते हुए वीडियोज को देखने के लिए उसे सब्स्क्राइब करते हैं. अपने वीडियोज में एंटोनिया मैक डी, केएफसी और डोमिनोज को भी प्रमोट कर पैसे कमाती है.

महीने में कमाती है दस लाख

अपने इनकम के बारे में एंटोनिया ने खुद लोगों के साथ शेयर किया. उसने बताया कि वो हर महीने करीब दस लाख की कमाई कर लेती है. मूल रूप से एंटोनिया नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड की रहने वाली है. टिकटोक पर करीब साढ़े तीन लाख फॉलोवर्स के बाद अब ओनलीफैंस पर भी उसके कई सब्सक्राइबर हो गए हैं. अपने बारे में एंटोनिया ने बताया कि पहले वो अपने वजन को लेकर काफी चिंतित रहती थी. लेकिन अब उसने इसी वजन को अपनी कमाई का जरिया बना लिया है.

