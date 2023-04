कभी लोगों के यहां करती थी झाड़ू-पोछा, घूमती थी बेघर, आज चुटकियों में लाखों कमा लेती है लड़की!

Woman earns in lakhs once worked as maid: कहते हैं किसी की चमक देखकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो कभी अंधेरे में नहीं रहा. कई बार अंधेरों में रहने वाले ही अपनी चमक से दुनिया को चकाचौंध कर देते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ एक लड़की के साथ, जिसने बचपन से ही सिर्फ गुरबत देखी थी और फिर वो ब्रिटेन जैसे देश में पैसा और फैन फॉलोइंग, दोनों ही कमा रही है.

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक शैनटैनिया बेकफोर्ड नाम की 29 साल की सोशल एनफ्लुएंसर आज अपनी एक पोस्ट से आराम से 3-4 लाख रुपये कमा लेती है, लेकिन एक वक्त था, जब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था. महज 9 साल की उम्र में अपना देश छोड़कर आई लड़की को ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलना पड़ा लेकिन फिर वो यूनाइटेड किंगडम में जाना-माना नाम बन चुकी है. उसकी सांवली सूरत पर लोग फिदा हैं.

दूसरे के घर में किया झाड़ू-पोछा

शैनटैनिया जमाइका से यूनाइटेड किंगडम में एक अवैध शरणार्थी के तौर पर अपनी मां के साथ आई थी. एक वक्त था कि वो हफ्ते में 3 बार स्कूल से आने के बाद अपनी मां के साथ दूसरों के घर में झाड़ू-पोछा भी करती थीं, ताकि उन्हें कुछ मिल सके. 17 साल की उम्र तक उसकी मां वापस अपने देश चली गईं और शैनटेनिया यहीं पर रह गईं. वो कॉलेज के बाद घंटों चिकन शॉप पर काम करती थी. बावजूद इसके घर का रेंट भरने में उसे दिक्कत हुई और मकानमालिक ने उसे घर से निकाल दिया.

बेघर होकर पहचाना टैलेंट

अपने दिन दूसरों के सहारे काटते हुए शैनटैनिया लोगों का मेकअप और फोटोशूट करने लगी. बाद में वो एक हॉस्टेल में रहने लगी, जहां मौजूद महिलाओं का भी मेकअप और फोटोशूट करती थी. छोटी-छोटी नौकरियां करने के बाद उसने एक काउंसिल प्रॉपर्टी रेंट पर ली और कैमरा लेकर अपने घर के बेडरूम से ही यूट्यूब वीडियो बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया. ब्यूटी से जुड़े हुए वीडियो लोगों ने खूब पसंद किए और आज शैनटेन मशहूर ब्यूटी ब्लॉगर बन चुकी हैं. उनके 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और 2 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं. एक-एक पोस्ट से वो आराम से 3-4 लाख कमा लेती हैं.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news