शुरू हो गया तालिबानियों का महिलाओं पर आतंक, बिना बुर्के के दिखी महिला तो गोली से उड़ाया

तालिबान (Taliban) भले ही बातें उदारता की कर रहा हो, लेकिन महिलाओं के लिए उसकी क्रूरता (Cruel Punishments of Taliban) के किस्से सामने आने शुरू हो गए हैं. अफगानिस्तान में तालिबान शासन (Taliban Regime) की वापसी के बाद महिलाओं को बुर्का पहनने (Women have to wear burqa) का आदेश दिया गया था. इसी बीच एक महिला जब बिना बुर्के (Woman shot for not wearing burqa) के सड़क पर दिखाई दी, तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा.

तालिबान के लड़ाके (Taliban Fighters) अफगानिस्तान (Afghanistan) की सड़कों पर गाड़ियों और बाइकों से घूम रहे हैं. इन लड़ाकों के हाथ में उनका झंडा और हथियार होते हैं. उनके आने के बाद से ही पूरा देश सदमे में हैं. शरिया कानून (Taliban Sharia Law) के मुताबिक उन्हें जो भी गलत दिखता है, वे ऑन द स्पॉट उसकी सज़ा (Talibani Punishment) सुन देते हैं. इसी सिलसिले में तालिबानियों ने एक महिला को बुर्का न पहनने के जुर्म (Woman shot for not wearing burqa) में सड़क पर ही गोली मार दी.

बुर्का न पहनने की सज़ा मौत

तालिबानियों का शासन (Taliban) आने के बाद से ही अफगानी महिलाएं (Afghan Women) खौफज़दा हैं. इसी बीच अफगानिस्तान के तखार प्रांत (Takhar Province, Afghanistan) से ये खबरें आ रही हैं कि यहां के तालोक़ान में एक महिला बिना बुर्का के सड़क पर जैसे ही तालिबानी लड़ाकों (Woman shot for not wearing burqa) को दिखी, उन्होंने उसे गोली मार दी. फॉक्स न्यूज़ (Fox News) ने खून से सनी पड़ी महिला और उसके आस-पास खड़े तालिबानियों की तस्वीर प्रकाशित की है. इस तस्वीर के बाद से अफगानी महिलाओं (Afghan Women) में खौफ और बढ़ गया है. इतना ही नहीं ये लड़ाके सड़क पर घूम-घूमकर देख रहे हैं कि महिलाएं कहीं भी बिना बुर्के के और अकेले जाती नहीं दिखें. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में सड़क पर महिलाओं, लड़कियों के साथ-साथ बुजुर्गों और बच्चों का भी निकलना काफी कम हो गया है.

…और महिलाओं के हक की बात करता है तालिबान?

ये घटना ऐसे वक्त में सामने आई है, जब तालिबान आधिकारिक तौर पर अफगानी लोगों को सुरक्षा और महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रहा है. तालिबान के प्रवक्ता ज़ैबुल्ला मुजाहिद (Zabihullah Mujahid) का कहना है कि वे उन लोगों से बदला नहीं लेंगे, जो उनके खिलाफ लड़े और महिलाओं को शरिया कानून के नियमों के अंतर्गत अधिकार भी देंगे. हालांकि इस वक्त अफगानिस्तान में हालात ये है कि जो भी यहां से भागने की सोच रहा है, तालिबान उसे बीच सड़क पर पीट रहा है.

अफगानिस्तान में तालिबान के कब्ज़ा करने के बाद ही देश में बुर्का की बिक्री बढ़ गई है. महिलाएं और लड़कियां अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं. हालात ये हैं कि अफगानिस्तान में माताएं अपने बच्चों को विदेशी सैनिकों के हाथ में सौंप रही हैं, ताकि वे तालिबान के कहर से बच जाएं. उन्हें प्लेन से गिरकर मर जाना मंजूर है, लेकिन तालिबान के राज में वे नहीं रहना चाहते..