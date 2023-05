महिला के साथ हुई 'Final Destination' वाली घटना, ट्रक से से उड़ते हुए आई लोहे की रॉड, मौत का करवाया दीदार!

कहते हैं ना कि दुर्घटना कब हो जाए, कोई कह नहीं सकता. आज के समय में जब इंसान घर से बाहर कदम रखता है, तो हर एक मिनट उसके लिए खतरनाक ही होता है. कब कौन एक्सीडेंट का शिकार हो जाए कहा नहीं जा सकता. भले ही आप कितनी ही सावधानी से रास्ते पर निकले, लेकिन सामने वाला भी सावधानी बरत रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है. सोशल मीडिया पर एक महिला ने अपने साथ हुए ऐसे ही एक हादसे की स्टोरी शेयर की. महिला बड़े आराम से सड़क पर सारे नियमों को फॉलो करते हुए कार चला रही थी. लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था.

खबर मलेशिया की है. यहां रहने वाली एक महिला बड़ी सावधानी से हाईवे पर ड्राइव कर रही थी. उसके ठीक आगे एक ट्रक जा रहा था, जिसके ऊपर लोहे की रोड्स लोड थी. हाईवे की वजह से महिला इन्तजार कर रही थी कि कब ट्रक से इंडिकेटर मिलेगा और वो आगे बढ़ेगी. उसने ट्रक कोओवर स्पीड कर पीछे करने की भी कोशिश नहीं की. लेकिन ये उसकी गलती साबित हुई. ट्रक ने लोड किये गए रोड्स को ठीक ढंग से बांधा नहीं था. इस वजह से उड़ते हुए एक रॉड महिला की कार के विंडशील्ड में ही घुस गया.

बुरा सपना हुआ सच

महिला का नाम फातिहा बताया जा रहा है. अपने ट्विटर अकाउंट पर फातिहा ने इस घटना को शेयर किया. उसने बताया कि ये सब किसी बुरे सपने जैसा था. कई बार जब वो ऐसी गाड़ियों के पीछे ड्राइव करती थी तो उसे लगता था कि अगर सामने से कोई चीज उड़कर आ जाएगी तो वो क्या करेगी? लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि ये सपना सच हो जाएगा. हाईवे पर ड्राइव करते हुए अचानक उसके सामने चल रहे ट्रक से एक रॉड उड़ता हुआ आया और उसकी कार के विंडशील्ड में घुस गया.

i was driving on the NKVE highway and one of the lorries yang bawak besi buruk didn’t secure their tarps properly. one of it went flying straight to the car’s windshield and luckily didn’t hurt me while driving on the highway. @plustrafik #NKVE #Damansara #SubangJaya pic.twitter.com/HFq9OLhTr6

— ftha⁷ (@btsvtboys) May 15, 2023