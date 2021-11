ब्वॉयफ्रेंड को वापस पाने के लिए लड़की ने रचाई झूठी शादी, भाड़े के पति के साथ कराया फोटोशूट !

रिलेशनशिप (Relationship) में होना इंसान को जितना खुश करता है, उतना ही दिल तोड़ने वाला होता है किसी रिश्ते से बाहर निकलना. ज्यादातर लोग रिश्ता तोड़ने की कड़ी में सबसे पहले उस इंसान को फोन नंबर ब्लॉक कर देते हैं, जिससे दूरी बनानी होती है. ऐसे में अगले का अटेंशन हासिल करने के लिए कोई किस स्तर तक जा सकता है, इसका उदाहरण एक लड़की ने अपनी TikTok पोस्ट में शेयर किया.

लड़की ने दावा किया है कि उसने सिर्फ अपने ब्वॉयफ्रेंड (Getting Attention of Boyfriend) का अटेंशन हासिल करने के लिए अपनी नकली शादी कर ली. इस शादी के पीछे उसने न सिर्फ पैसे खर्च किए बल्कि इसे सोशल मीडिया (Publicity on Social Media) पर खूब पब्लिसाइज़ भी किया. उसकी पिक्चर्स देखने के बाद कोई कह ही नहीं सकता है कि शादी नकली है या फिर ये पिक्चर्स झूठ बोल रही हैं.

झूठी शादी पर किया लाखों का खर्च

लड़की ने अपनी शादी की झूठी खबर पुराने ब्वॉयफ्रेंड तक पहुंचाने के लिए बहुत ग्लैमरस पार्टी का आयोजन किया. उसने शादी में प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हायर किया, ताकि परफेक्ट पिक्चर्स क्लिक की जा सकें. महिला ने दावा किया कि उसने ये सब कुछ काफी परफेक्शन और शिद्दत से किया था ताकि उसका झूठ बिल्कुल भी झूठ न लगे. इसके लिए उसने एक नकली पति का भी इंतज़ाम किया और उसे अपने साथ वेडिंग फोटोशूट कराने के लिए पैसे दिए. पूरे फोटोशूट में उसने किसी भी पिक्चर में प्यार-मोहब्बत की कमी नहीं होनी दी और इन एडोरेबल पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर खूब फ्लॉन्ट किया.

एक्स-ब्वॉयफ्रेंड का क्या था रिएक्शन ?

अब आप भी जानना चाहेंगे कि लड़की की बेतहाशा मेहनत का आखिर क्या रिएक्शन हुआ? उसका ब्वॉयफ्रेंड उसकी ग्लैमरस वेडिंग की पिक्चर्स देखकर क्या उसके पास वापस आया या नहीं ? अफसोस की बात ये रही कि लड़की के इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके ब्वॉयफ्रेंड ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया. उसने इन पिक्चर्स को देखा ज़रूर, लेकिन वो जिस मैसेज का इंतज़ार कर रही थी वो नहीं आया. लोगों ने इस पोस्ट को देखा भी और लाखों लोगों ने लाइक भी किया. हालांकि उन्होंने लड़की की कहानी पर रिएक्ट करते हुए कहा कि वो किसी शादीशुदा लड़की के पास क्यों आएगा ?

